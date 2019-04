Le Canada grimpe au quatrième rang des Mondiaux par équipes au Japon

FUKUOKA, Japon — Keegan Messing a abouti au pied du podium du programme libre aux Championnats du monde de patinage artistique par équipes, vendredi, mais cela a permis au Canada de grimper au quatrième échelon du classement cumulatif.

Le double champion du monde Nathan Chen et son compatriote Vincent Zhou ont de nouveau dominé la compétition, permettant aux États-Unis de resserrer leur emprise sur le premier rang.

Les États-Unis trônent au sommet du classement général avec 91 points, soit 12 de plus que le Japon. La Russie est troisième à 70, et le Canada quatrième à 59. Six pays participent à cette compétition.

Chen, qui patinait au son de ‘Land of All’, a réussi trois sauts quadruples pour s’adjuger le premier rang du programme libre à 199,49 points.

Zhou, qui a décroché le bronze aux Mondiaux, a aussi effectué trois sauts quadruples pendant sa routine et terminé en deuxième place à 198,50. Le Japonais Shoma Uno a suivi en troisième position à 189,46.

Messing, de Sherwood Park, en Alberta, a fini quatrième à 178,04, suivi du Torontois Nam Nguyen, septième à 164,40.

En danse, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont gagné le programme libre avec un pointage de 135,82 points. Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont pris le deuxième rang à 130,63, devant les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue à 127,11.

Les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ont abouti au pied du podium, à 124,18.

Chez les couples, les Russes Natalia Zabiiako et Alexander Enbert ont enlevé les honneurs du programme court avec un score de 75,80. Ils ont devancé respectivement les Français Vanessa James et Morgan Ciprès (73,48) et les Italiens Nicole Della Monica et Matteo Guarise (69,77).

Les représentants de l’unifolié Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont pris la quatrième place, à 68,38.

Les États-Unis ont triomphé à trois reprises, soit en 2009, 2013 et 2015, tandis que le Japon a enlevé les grands honneurs en 2012 et 2017.

Les Mondiaux par équipes se termineront samedi avec la présentation des programmes libres chez les dames et les couples.

La Presse canadienne