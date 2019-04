Piette veut voir l’Impact afficher un style plus imposant au stade Saputo

MONTRÉAL — Maintenant que l’Impact de Montréal aura enfin la chance de jouer un match devant ses partisans, ce pourrait être l’occasion pour l’équipe de dévoiler un visage différent de celui qu’elle a montré lors des six parties disputées en terrain ennemi.

C’est un peu l’opinion émise par Samuel Piette en prévision du duel contre le Crew de Columbus samedi après-midi au stade Saputo.

L’Impact (2-2-2) abordera cet affrontement avec huit points au compteur, soit trois de moins qu’ils en ont amassés l’an dernier en 17 matchs à l’étranger.

«Je pense que les points accumulés lors des six premiers matchs vont nous faire beaucoup de bien. On revient à la maison avec un certain niveau de confiance. On sait qu’on est capable de performer à l’extérieur, maintenant il s’agit de faire ça ici, à domicile», a noté Piette.

Le milieu de terrain québécois prend quand même soin de rappeler qu’une certaine discipline reste de mise dans l’approche collective sur la surface de jeu. Il s’agira donc de trouver le juste milieu entre le divertissement offert au public et la pratique d’un style plus incisif et efficace.

«On l’a vu à New York et à D.C., on a été un peu plus porté à laisser l’adversaire avoir le ballon, à avoir un bloc compact et ne pas se laisser pénétrer entre les lignes. On a très bien fait ça. Je pense qu’à domicile, il faut être un peu plus imposant, contrôler le jeu, le rythme du jeu, le calmer un peu, des fois, et être un peu plus agressif dans nos attaques», a expliqué Piette.

«Quand on est à la maison, on joue pour le résultat, oui, mais en même temps, on veut donner un bon ‘show’ et ça va être à nous de le faire samedi. Il faut garder ce qu’on fait de bien à l’extérieur, mais avoir cette approche un peu différente à la maison.»

Si l’Impact veut animer le spectacle samedi après-midi, il devra le faire sans Ignacio Piatti, qui manquera un quatrième match de suite à cause d’une blessure au genou droit. Piatti doit passer des examens complémentaires en début de semaine, a fait savoir l’entraîneur-chef Rémi Garde jeudi.

L’absence de l’Argentin, auteur de trois buts lors des trois matchs auxquels il a pris part, est d’autant plus significative que la formation montréalaise affrontera une équipe qui domine le classement de l’Association Est. Le Crew totalise 13 points grâce à quatre victoires et un verdict nul en six matchs, et seulement quatre buts accordés.

«C’est un bon adversaire, qui connaît un bon début de saison, a reconnu Piette. C’est une équipe qui aime avoir le ballon, jouer à partir de l’arrière, une équipe qui a un peu le même style que Kansas City. Ce sera très important de ne pas répéter les mêmes erreurs que nous avons commises à Kansas City. Ça ne sera pas une copie conforme du match là-bas, mais ça va y ressembler beaucoup.»

Michel Lamarche, La Presse canadienne