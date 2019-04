Le bon début de saison de l’Impact pourrait lui insuffler de la confiance

MONTRÉAL — Il n’y a qu’environ 20 pour cent du calendrier régulier d’entamé dans la MLS, mais probablement qu’aux yeux des joueurs de l’Impact de Montréal, la charge de travail en a valu au moins le double jusqu’à maintenant. Voilà ce qui explique pourquoi Rémi Garde et ses équipiers ont accepté avec plaisir les trois points au classement acquis samedi, malgré une prestation que tous jugeaient, au mieux, mitigée.

Dans ses commentaires d’après-match, l’entraîneur-chef de l’Impact a reconnu que sa formation aurait pu devoir se contenter d’un autre match nul plutôt que d’arracher une victoire de 1-0 face au Crew de Columbus.

Une victoire que Garde a liée à l’attitude de ses joueurs pendant l’affrontement.

«Ce qui m’a particulièrement plu, c’est de gagner ce match. C’est le principal», a d’abord lancé Garde lorsqu’il a été invité à aller au-delà du verdict final.

«La finalité, c’est de gagner dans le sport professionnel. C’est une très, très grosse qualité et ce que j’ai aimé chez mes joueurs, c’est qu’ils ont refusé la défaite. Ils ont résisté face à une très bonne équipe qui concède très peu de buts, et qui en marque très peu aussi. On a fait un match sérieux», a-t-il fini par ajouter.

Au cours des jours précédents, Garde et ses joueurs n’avaient pas caché une certaine hâte à l’idée de disputer leur match inaugural au stade Saputo en 2019. Cette fébrilité qui pouvait les habiter n’a toutefois pas permis au onze montréalais de s’imposer en territoire ennemi, ni au chapitre de la possession du ballon.

Deux jours avant ce premier rendez-vous montréalais, Samuel Piette avait parlé de l’importance d’afficher une attitude différente à domicile, de se montrer plus imposant en attaque. Après la victoire, Piette a reconnu que l’objectif n’avait pas nécessairement été atteint.

«Pas à mon goût, pas assez, surtout en première mi-temps. Ça nous a pris du temps à nous mettre dans le match. Je pense que c’était normal. Comme j’ai dit, il y a ce changement de mentalité à faire, et ça ne se fait pas d’un claquement de doigts. Aussi, Columbus est une très bonne équipe, qui a bien joué en première demie. On les a contenus. On a été chanceux de rentrer dans le vestiaire à la mi-temps à 0-0. On a eu une chance en deuxième demie, et on l’a saisie. C’est ça le foot. On a pris les trois points et on passe à autre chose.»

Dans les faits, et même si la MLS est une ligue où les équipes à domicile ont tendance à dominer, l’Impact faisait face à un défi de taille samedi.

Le Crew s’est présenté au stade Saputo au sommet du classement de l’Association Est, avec seulement quatre buts concédés, et un repos d’une semaine complète. L’Impact jouait un troisième match en sept jours, tous sans Ignacio Piatti.

Et il y a eu cette éreintante séquence à l’étranger en début de saison, que Harry Novillo, auteur du seul but samedi, a mise en perspective après le match.

«Dans n’importe quel pays dans le monde, vous allez demander à une équipe de jouer six matchs à l’extérieur en premier, et on va vous dire, c’est impossible. Nous, on a réussi à le faire, et je pense d’une très bonne manière. Mentalement, physiquement, c’est très, très dur», a affirmé l’attaquant lyonnais.

«On a fait le boulot, c’est ce qu’on retient, a renchéri Novillo. Le plus important, c’est qu’on reparte avec les trois points face à une équipe en tête du championnat. Ça va nous donner de l’énergie pour y croire encore plus et entamer le match contre Philadelphie, en allant là-bas pour faire quelque chose. Ça ne change rien; à domicile ou à l’extérieur, ce qu’il faut, c’est ramener le plus de points possible de partout, et en concéder le moins possible.»

Michel Lamarche, La Presse canadienne