MacKinnon et l’Avalanche éteignent les Flames et prennent les devants 2-1

DENVER — Nathan MacKinnon a enfilé l’aiguille à deux reprises en première période en plus de récolter une mention d’aide et l’Avalanche du Colorado a éteint les Flames de Calgary 6-2, lundi soir, et s’est forgé une avance de 2-1 dans la série de quart de finale de l’Association de l’Ouest.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer mercredi soir, disputant le quatrième match de la série au Colorado.

À ses débuts dans la LNH, le défenseur de l’Avalanche Cale Makar a touché la cible au premier engagement pour donner une avance de trois buts aux siens. Âgé de 20 ans, le jeune défenseur a conclu une entente de trois ans avec le club dimanche après que son parcours collégial eut pris fin ce week-end, lors du Championnat national de hockey universitaire américain.

Matt Nieto, Mikko Rantanen et Erik Johnson ont également sonné la charge du côté de l’Avalanche, tandis que Philipp Grubauer a repoussé 27 des 29 lancers dirigés vers lui à l’autre bout de la patinoire.

L’Avalanche a enseveli les Flames, dirigeant 56 lancers, dont 21 au premier tiers, vers Mike Smith.

Sam Bennett et TJ Brodie ont touché la cible du côté des Flames, qui ont terminé au premier rang de l’Association de l’Ouest.

Après que MacKinnon eut amorcé le festival offensif en marquant deux buts en avantage numérique dans un intervalle de 5:08 en début de match, Makar a mis la main à la pâte et a déjoué la brigade défensive des Flames et Smith d’un tir des poignets pour inscrire son premier but dans la LNH.

Le joueur recrue a immédiatement été enlacé par ses coéquipiers et chaudement acclamé par la foule.

Nieto et Rantanen ont assommé les Flames en creusant l’écart 5-1 au second engagement.

Les choses se sont corsées au troisième engagement. Johnson a d’abord achevé les visiteurs en marquant le sixième et dernier but de l’Avalanche, après 54 secondes. Alors que le match était hors de portée, les Flames ne s’en sont pas laissé imposer. Bennett a écopé d’une inconduite de partie après s’être battu avec Matt Calvert. Un peu plus tard, Matthew Tkachuk a été lui aussi puni pour s’être chamaillé avec Gabriel Landeskog, qui a été coupé sous l’oeil. Finalement, Garnet Hathaway et Nikita Zadorov ont été envoyé aux douches après une escarmouche.

