Siakam inscrit 30 points et les Raptors s’emparent de la victoire à l’étranger

ORLANDO, Fla. — Pascal Siakam a récolté 30 points et 11 rebonds, Kawhi Leonard a ajouté 16 points et les Raptors de Toronto ont tenu le fort pour venir à bout du Magic d’Orlando 98-93 et ainsi prendre les devants 2-1 dans la série de premier tour.

Siakam a réussi 13 de ses 20 tentatives et Leonard a également amassé 10 rebonds. Danny Green a inscrit 13 points et Kyle Lowry a terminé avec 12 points et 10 aides.

Terrence Ross a mené le Magic avec 24 points et Nikola Vucevic a repris du poil de la bête après un lent départ pour terminer avec 22 points et 14 rebonds.

Les deux équipes se retrouveront à Orlando dimanche soir à l’occasion du quatrième match de la série.

Les Raptors tiraient de l’arrière 61-60 à mi-chemin au troisième quart et ont par la suite ajouté 16 points sans riposte lors des quatre minutes suivantes pour prendre les devants pour de bon. Siakam et Green ont tous les deux réussi leurs trois lancers au panier durant cette séquence et le Magic a raté 10 lancers consécutifs durant six minutes 30 secondes.

Avec 7:48 à faire, Lowry a ajouté un panier de trois points pour permettre à la formation torontoise de se forger une importante avance de 86-69. Le Magic n’avait cependant pas dit son dernier mot. Les hommes de Steve Clifford se sont retroussé les manches et ont réduit l’écart 96-93 avec 41 secondes à faire.

Leonard n’a pas réussi son tir lors de la séquence suivante, mais le Magic n’a pas été en mesure de contrôler le retour. Leonard a eu droit à deux lancers francs avec 12,9 secondes à écouler pour sceller la victoire.

Le Magic, qui a terminé la saison en remportant 13 de ses 14 derniers matchs à domicile, a réussi 13 de ses 44 lancers de trois points.

Les Raptors ont inscrit les 10 premiers points de la rencontre et menaient par 11 points à la mi-temps.

The Associated Press