Kane, Kucherov et McDavid sont les finalistes à l’obtention du Ted-Lindsay

TORONTO — Les attaquants Patrick Kane, Nikita Kucherov et Connor McDavid sont les finalistes à l’obtention du trophée Ted-Lindsay, remis au joueur par excellence de la Ligue nationale de hockey par les membres de l’Association des joueurs (AJLNH).

Kane, des Blackhawks de Chicago, a récolté 110 points cette saison en 81 rencontres, établissant des marques personnelles pour les points et les aides, avec 66. De ses 110 points, 80 ont été obtenus à égalité numérique, le deuxième plus haut total du circuit Bettman cette saison, à égalité avec Kucherov. Kane est devenu en 2015-16 le premier Américain et le premier porte-couleurs des Blackhawks à recevoir le trophée.

Kucherov a aidé le Lightning de Tampa Bay à mettre la main sur le trophée des Présidents en amassant 128 cette saison ,un record pour un joueur russe dans la LNH, abaissant la marque de 127 points établie par Alexander Mogilny en 1992-93. Kucherov a mené le circuit pour les points en avantage numérique (48), la moyenne de point par match (1,56) et les matchs de plus d’un point (38). Ses 87 aides ont également constitué un sommet dans la ligue et égalé la marque en une saison par un ailier, établie par Jaromir Jagr, en 1995-96. Il s’agit d’une première nomination pour lui.

Vainqueur du trophée au cours des deux dernières campagnes, McDavid a établi deux marques personnelles avec une récolte de 116 points et 75 mentions d’assistance. Le centre a mené tous les patineurs du circuit avec 81 points à égalité numérique et tous les attaquants avec un temps moyen d’utilisation de 22:50. McDavid tentera de devenir le premier gagnant du trophée Ted-Lindsay trois fois avant l`âge de 23 ans et le premier à recevoir l’honneur trois années consécutives depuis Alexander Ovechkin, qui a reçu le trophée en 2008, 2009 et 2010.

Le gagnant sera dévoilé lors du gala annuel de la LNH, le 19 juin, quelque quatre mois après le décès de l’ex-porte-couleurs des Red Wings de Detroit Ted Lindsay, dont le nom a remplacé celui de Lester B. Pearson pour cet honneur.

La Presse canadienne