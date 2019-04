Synthèse des matches présentés dans le baseball majeur le jeudi 25 avril

Tigers 3 Red Sox 7

Rafael Devers a brisé l’impasse avec un double de deux points en troisième et les Red Sox de Boston ont vaincu les Tigers de Detroit, 7-3. Michael Chavis a frappé un circuit de deux points pour les Red Sox. Jordan Zimmermann (0-4) a permis cinq points en trois manches. Sa moyenne est maintenant 5,93.

Marlins 3 Phillies 1

Starlin Castro a frappé un circuit de deux points en 10e et les Marlins de Miami ont eu raison des Phillies de Philadelphie, 3-1. Caleb Smith des Marlins a bien fait en six manches, accordant un seul point, tout en retirant huit frappeurs au bâton.

Bryce Harper a été 0 en 3 pour les Phillies, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches.

Indians 2 Astros 1

Trevor Bauer a été solide durant huit manches, Leonys Martin et Jake Bauers ont frappé des longues balles aux dépens de Gerrit Cole et les Indians de Cleveland ont battu les Astros de Houston 2-1.

Bauer (3-1) a alloué un point, quatre coups sûrs et six buts sur balles, tout en retirant trois frappeurs sur des prises. En carrière, il présente un dossier de 8-0 face aux Astros. Le lanceur des Indians a connu des moments forts dans le dernier mois, concédant deux points ou moins à cinq de ses six derniers départs.

Braves 2 Reds 4

Le releveur David Hernandez a effectué trois retraits de suite sur des prises alors que les sentiers étaient remplis, Eugenio Suarez a produit trois points et les Reds de Cincinnati ont battu les Braves d’Atlanta 4-2, après une longue attente en raison de la pluie.

Luis Castillo s’est racheté après un départ en dents de scie et a brillé durant six manches au monticule des Reds, mais a envoyé trois frappeurs sur les sentiers en début de septième. Hernandez est venu à la rescousse, retirant au bâton Dansby Swanson, Ender Inciarte et Ozzie Albies pour permettre aux Reds de conserver leur avance de 3-0.

Angels 11 Yankees 5

Tommy La Stella et Kole Calhoun ont tous les deux cogné des circuits de deux points en cinquième manche, David Fletcher a surpassé son record en carrière en produisant cinq points et les Angels de Los Angeles ont écrasé les Yankees de New York 11-5 pour éviter un balayage.

La Stella a cogné son septième circuit de la saison. Il n’avait jamais frappé plus de cinq longues balles lors d’une saison auparavant. Les Angels ont ainsi mis un terme à la série de six victoires des Yankees.

