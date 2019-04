Avec la ceinture WBA Gold, Ulysse peut rêver aux meilleurs de la division

MONTRÉAL — La soirée a été dure pour Yves Ulysse fils. Mais en battant Steve Claggett, jeudi, à Indio, en Californie, le boxeur de 30 ans a littéralement fait d’une pierre, deux coups.

Ulysse (18-1, 9 K.-O.) a d’abord vengé son seul revers en carrière. Claggett (27-6-2, 17 K.-O.) avait asséné une véritable gifle au visage du Montréalais en lui infligeant la première défaite de sa carrière par décision partagée devant ses partisans, au MTelus. Mais plus important, Ulysse a mis la main sur la ceinture Gold des super-légers de la World Boxing Association (WBA), la clé qui lui servira à ouvrir bien des portes pour la suite de sa carrière.

«Premièrement, quand les classements vont sortir le mois prochain, il sera parmi les champions, tout en haut. C’est très gros, a noté Camille Estephan, président d’Eye of the Tiger Management, rejoint à l’aéroport de Palm Springs avant son vol de retour. Les grands noms de la division ne pourront plus dire qu’ils n’ont rien à gagner en affrontant Ulysse: il a une ceinture.

«Deuxièmement, au moment où on se parle, il ne reste plus de champion du monde, sauf Marie-Ève Dicaire, au Québec. Artur Beterbiev l’est, mais il ne boxe plus pour un promoteur québécois, il est avec Top Rank. Ça démontre la progression d’Ulysse. Il a dépassé les autres boxeurs, tout simplement.

«Troisièmement, du côté des revenus, ce sera très alléchant pour lui pour les combats futurs. Moi, j’aimerais beaucoup qu’il se batte contre (le champion de la World Boxing Organization) Maurice Hooker. J’aimerais que ça se fasse le plus vite possible.»

Ulysse a dû trimer dur: les juges ont remis deux cartes de 97-93 et une autre de 96-94. Mais son entraîneur, Rénald Boisvert, et lui avaient établi une stratégie qui lui a souri.

«Je me suis fait brasser! a admis le nouveau champion. Je savais que le combat n’allait pas être facile, je savais ce qu’il avait accompli auparavant. Je devais donner le tout pour le tout dans cet affrontement. À la fin par contre, sincèrement, je me disais que j’avais gagné ce combat. Je ne me suis pas sauvé, je suis resté face à face avec lui et je l’ai fait reculer.»

«Nous savions que Claggett allait offrir une bonne opposition, a ajouté Estephan. C’est un gars difficile à affronter. Son volume de coups lui donne parfois la faveur des juges — nous nous étions fait avoir dans le premier combat. Mais je pense qu’Ulysse a démontré qu’il était le chef dans le ring.»

Manger et… jouer à NHL!

Si Estephan prépare déjà la suite des choses dans la carrière de son protégé, Ulysse n’a qu’une idée en tête: les vacances.

«Je vais rester à la maison, me goinfrer, jouer à NHL et dormir! Je veux me reposer. Je vais éviter le gymnase pour une semaine et demie, mais après, j’y retourne: le cardio, ça se perd vite.»

Estephan rêve à Hooker, mais Ulysse voudrait peut-être un combat «d’apprentissage» avant de penser à unifier les titres.

«Je veux un combat pour m’améliorer, pour boxer 12 rounds, a-t-il souligné. Je ne veux pas être champion qu’une journée, je veux être champion plusieurs années. Je veux m’améliorer, je vais travailler sur ce qui doit l’être.

«J’opterais davantage pour une défense optionnelle, mais si mon équipe me propose autre chose, je vais les écouter. J’ai le dernier mot, c’est vrai, mais je sais qu’ils savent ce qui est bien pour moi.»

Le combat d’Ulysse a servi de finale à la première mouture des «Thursday Night Fights», nouvelle série mise de l’avant par Golden Boy Promotion. La semaine prochaine, Steven Butler et Erik Bazinyan, deux autres boxeurs de l’écurie EOTTM, se battront à Las Vegas, en marge du combat de championnat du monde opposant Canelo Alvarez à Daniel Jacobs.

En février, Eleider Alvarez a accordé un combat revanche à Sergey Kovalev à Frisco, au Texas. Il semble que les gros combats échappent maintenant au Québec. Estephan a-t-il espoir de voir Ulysse effectuer sa première défense de titre chez lui?

«Les télés américaines sont venues dans le passé et elles reviendront. Il s’agit seulement d’avoir le bon timing, le bon combat», a-t-il fait remarquer. Il croit d’ailleurs avoir la bonne formule pour les attirer à Montréal.

«J’aimerais bien faire un gros gala au Centre Bell, avec la télé américaine ou pas, avant la fin de l’année. Avant tout, il faudra voir ce que feront Steven Butler et Erik Bazinyan jeudi. Mon objectif, c’est de faire boxer tous ces gars-là dans un méga gala au Centre Bell.»

Estephan a septembre en tête, alors que David Lemieux, blessé à la main lors de son dernier camp d’entraînement, sera entièrement remis et prêt à remonter dans le ring.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne