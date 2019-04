Les Hurricanes quittent New York avec une avance de 2-0 dans la série

NEW YORK — Warren Foegele et Nino Niederreiter ont fait bouger les cordages dans un intervalle de 48 secondes en troisième période et les Hurricanes de la Caroline ont eu raison des Islanders de New York 2-1, dimanche.

Petr Mrazek a stoppé neuf des 10 tirs dirigés vers lui avant de quitter le match lors de la septième minute du deuxième engagement. En relève, Curtis McElhinney a été parfait devant 17 lancers.

Les Hurricanes ont pris les devants 2-0 dans cette série demi-finale d’Association Est et ils ont gagné six de leurs sept dernières parties éliminatoires. Le troisième duel aura lieu mercredi soir, à Raleigh.

Mathew Barzal a été le seul joueur des Islanders à enfiler l’aiguille. La formation de New York a toutefois touché plusieurs poteaux et elle s’est vue refuser un but en fin de deuxième période. Robin Lehner a réalisé 16 arrêts.

Tirant de l’arrière 1-0 après 40 minutes, les Hurricanes ont soudainement pris les devants au début du troisième vingt. Foegele a d’abord créé l’égalité après avoir accepté une passe de Lucas Wallmark. Il a déjoué Lehner du côté droit dès la 17e seconde.

Niederreiter a placé son équipe aux commandes 48 secondes plus tard, lorsqu’il a redirigé un tir de Teuvo Teravainen pour inscrire son premier but des présentes séries.

McElhinney a eu son mot à dire en bloquant un lancer d’Anthony Beauvillier et en repoussant les tentatives de Barzal et de Josh Bailey.

Mrazek a été remplacé par McElhinney durant une pause publicitaire, à 6:27 de la période médiane. Les Hurricanes ont par la suite annoncé qu’il s’était blessé au bas du corps. Le gardien tchèque n’a alloué aucun but en 125 minutes et quatre secondes, si on remonte à la deuxième période du septième match contre les Capitals de Washington.

McElhinney en était à sa troisième présence en carrière en séries éliminatoires et sa première dans l’uniforme des Hurricanes.

Vin A. Cherwoo, The Associated Press