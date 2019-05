Le lanceur des Yankees CC Sabathia atteint le plateau des 3000 retraits au bâton

PHÉNIX — CC Sabathia est devenu le 17e lanceur des Majeures et le troisième gaucher à atteindre le plateau des 3000 retraits sur des prises en carrière, mais il a perdu son duel contre Zack Greinke et les Yankees de New York ont encaissé un revers de 3-1 face aux Diamondbacks de l’Arizona, mardi.

Sabathia avait amorcé le match avec 2997 retraits au bâton au compteur. Il a atteint le plateau des 3000 en retirant trois frappeurs sur des prises en deuxième manche.

Les joueurs des Yankees ont quitté l’abri pour féliciter le lanceur de 38 ans et la foule a crié après que le grand gaucher eut passé dans la mitaine John Ryan Murphy. Murphy est un ancien receveur des Yankees et il était derrière le marbre quand Sabathia avait réussi son 2500e retrait sur des prises.

Sabathia a salué la foule de la casquette et il a enlacé ses enfants dans la première rangée avant de se diriger au cercle des frappeurs pour amorcer la manche suivante.

Sabathia a rejoint Randy Johnson et Steve Carlton en tant que seuls gauchers à atteindre le plateau des 3000 retraits sur des prises au cours de leur carrière.

À sa 19e saison dans le Baseball majeur, Sabathia est le premier lanceur à atteindre cette marque depuis John Smoltz en 2008, avec les Braves d’Atlanta.

Wilmer Flores a frappé un circuit en solo et un simple productif contre Sabathia (1-1). Ce dernier a accordé deux points et cinq coups sûrs, en plus de retirer cinq frappeurs au bâton avant d’être remplacé sur la butte après un retrait en sixième.

Greinke (5-1) a gagné un cinquième match de suite et a prolongé sa séquence de manches sans accorder de point à 18 avant de voir Gleyber Torres cogner un double d’un point en quatrième.

Greinke a accordé un point et cinq coups sûrs en sept manches et deux tiers. Il a retiré sept frappeurs sur des prises pour gonfler son total en carrière à 2481 et devancer Jack Morris (2478) au 38e rang de tous les temps.

Greg Holland a été parfait en neuvième et a récolté un sixième sauvetage.

