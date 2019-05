Caster Semenya perd son appel devant le TAS, devra subir un traitement

GENÈVE, Suisse — Caster Semenya a été déboutée en cour mercredi dans sa lutte contre les règlements conçus pour abaisser les niveaux naturellement élevés de testostérone chez certaines athlètes.

Un comité de trois juges du Tribunal arbitral du Sport (TAS) a rendu un verdict complexe et «refusé les deux requêtes en arbitrage» de Semenya et de l’IAAF.

Dans un jugement historique, la cour a indiqué que les modifications aux règlements suggérées par l’IAAF portant sur les athlètes «affichant des différences de développement sexuel (DSD)» sont discriminatoires, mais qu’elles devraient être appliquées.

Les juges ont tranché à deux contre un, et déterminé «qu’en vertu des preuves présentées par les deux parties, une telle discrimination est nécessaire et raisonnable, afin de maintenir l’objectif de l’IAAF de préserver l’intégrité des épreuves féminines sanctionnées».

Semenya, double championne olympique au 800 m, devra donc se soumettre à un traitement afin de réduire son niveau de testostérone si elle souhaite défendre son titre mondial en septembre à Doha, au Qatar.

«Je sais que les législateurs de l’IAAF m’ont toujours ciblée spécifiquement, a commenté l’athlète sud-africaine par voie de communiqué émis par ses avocats. L’IAAF a tenté de me ralentir depuis une décennie, mais toutes ces épreuves m’ont rendue plus forte. La décision du TAS ne m’affectera pas. Je vais de nouveau me relever et continuer d’inspirer les jeunes femmes et les athlètes d’Afrique du Sud et de partout sur la planète.»

Semenya, qui est âgée de 28 ans, a aussi publié un commentaire sur son compte Twitter officiel peu après le dévoilement du verdict, dans lequel elle disait «parfois, la meilleure réaction est de ne pas en avoir».

Elle s’est dirigée vers Doha mercredi afin de prendre part à la première manche de la Ligue de diamant de l’IAAF, et prévoit participer au 800 m vendredi. La Ligue de diamant comprend plusieurs escales et regroupe les meilleurs athlètes au monde, et l’arrêt à Doha sera le dernier avant l’entrée en vigueur des nouveaux règlements de l’IAAF.

L’IAAF, dont les bureaux sont situés à Monaco, a mentionné par voie de communiqué qu’elle était reconnaissante envers le TAS et qu’elle appliquerait les nouveaux règlements à compter de mercredi prochain. Ça signifie que les athlètes visés par ces nouveaux règlements qui souhaitent participer aux Mondiaux, qui se dérouleront du 28 septembre au 6 octobre, disposent d’une semaine pour entamer des traitements et soumettre un échantillon sanguin.

Cependant, les juges souhaitent que l’IAAF applique les nouveaux règlements pour les épreuves de 800 m et moins, puisqu’il n’existe aucune preuve scientifique démontrant que les femmes atteintes d’hyperandrogénie sont plus performantes au 1500 m.

Ainsi, Semenya pourrait participer aux Mondiaux sans devoir subir de traitement, comme la pilule contraceptive.

Semenya fut médaillée de bronze au 1500 m aux Mondiaux de Londres en 2017. Elle a aussi remporté le 1500 m et le 5000 m la semaine dernière aux Championnats sud-africains d’athlétisme.

Dans son communiqué, l’IAAF n’a pas précisé si elle suivra la recommandation du TAS de retarder l’application des nouveaux règlements au 1500 m.

Graham Dunbar, The Associated Press