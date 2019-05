Tortorella est convaincu qu’il y aura un 7e match dans la série Columbus-Boston

COLUMBUS, Ohio — Les Blue Jackets de Columbus sont à une défaite d’une élimination aux mains des Bruins de Boston, mais l’entraîneur-chef John Tortorella est convaincu que sa troupe ne verra pas son parcours prendre fin à domicile lors du sixième match.

«Les choses arrivent pour une raison et je crois sincèrement que nous serons de retour ici (à Boston) pour le septième match», a affirmé Tortorella après que les Blue Jackets eurent perdu le match no 5 par la marque de 4-3, samedi.

Menés par l’unité de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak, les Bruins détiennent une avance de 3-2 dans leur série demi-finale de l’Association de l’Est. Le match no 6 sera présenté lundi à Columbus. Le match no 7, si nécessaire, aura lieu mercredi à Boston.

«Je n’ai pas de problème avec l’intensité de mon groupe présentement, a dit Tortorella. Nous devons simplement être un peu plus créatifs, réussir plus de jeux pendant les 60 minutes.»

Pastrnak a marqué deux fois en troisième période pour les Bruins, incluant le but gagnant, et Marchand a amassé un but et deux aides, alors que les étoiles des Bruins se sont occupées de l’attaque lors d’une deuxième partie consécutive.

«Ils peuvent être dominants et même quand ils en arrachent, ils sont quand même très bons», a dit l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, au sujet de ses vedettes offensives.

Les Blue Jackets peuvent s’inspirer du travail effectué en troisième période, samedi, quand ils ont renversé la vapeur avant de voir Pastrnak trancher avec 1:28 à faire. Ils voudront jouer avec la même énergie lors du sixième match.

«Nous aimerions nous rendre la tâche un peu plus facile, mais c’est comme ça, a dit le capitaine des Blue Jackets, Nick Foligno. Nous retournons devant nos partisans et devons gagner un gros match dans l’espoir de revenir à Boston.»

Les Sharks veulent achever l’Avalanche

Pour leur part, les Sharks de San Jose auront l’occasion d’atteindre la finale de l’Association de l’Ouest pour une quatrième fois au cours de la décennie.

Après avoir survécu à une série de premier tour enlevante face aux Golden Knights de Vegas, les Sharks voudront achever rapidement l’Avalanche du Colorado lors du sixième match, lundi.

«Nous avons fait face à l’élimination lors de trois parties contre Vegas. Nous n’avons jamais baissé les bras et je m’attends à ce que (l’Avalanche) fasse la même chose, a dit l’entraîneur-chef des Sharks, Peter DeBoer. Mais nous sommes heureux d’être dans une meilleure position et d’avoir l’occasion de les éliminer.»

Les deux équipes ont gagné les cinq premiers matchs en alternance. Les Sharks ont connu l’un de leurs meilleurs matchs des séries samedi, l’emportant 2-1 à San Jose.

Les Sharks ont dominé l’Avalanche 39-22 au chapitre des tirs au but et Tomas Hertl a touché deux fois la cible. L’Avalanche a été limité à un seul tir en trois avantages numériques et la troupe de Jared Bednar est 2-en-17 dans cette situation depuis le début de la série.

«Nous devons changer notre état d’esprit, a dit Bednar. Nous devons être plus agressifs et mieux bouger la rondelle, sans oublier de tirer. Nous jouons trop lentement, nous sommes immobiles et nous ne tirons pas.»

Samedi, les Sharks ont enfin réussi à ralentir un peu Nathan MacKinnon, le limitant à un tir et mettant un terme à sa séquence de huit matchs avec au moins un point. Le duo composé de Marc-Édouard Vlasic et Brent Burns a obtenu la majorité du temps de jeu contre l’unité de MacKinnon, Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen.

Il sera plus difficile pour les Sharks d’imposer cette confrontation à l’étranger, mais l’Avalanche espère voir tout le monde contribuer, pas seulement ce trio.

«Tout le monde est au courant de l’enjeu du prochain match», a rappelé Landeskog.

Mitch Stacy, The Associated Press