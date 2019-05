Les Islanders optimistes pour l’avenir, malgré une élimination par balayage

Même s’ils ont été balayés hors des demi-finales de l’Association de l’Est, les Islanders de New York ont fait un énorme pas vers l’avant lors de leur première campagne sous les ordres du président et directeur général Lou Lamoriello et de l’entraîneur-chef Barry Trotz.

Alors que plusieurs observateurs s’attendaient à les voir rater le tournoi printanier pour une neuvième fois en 12 saisons, les Islanders ont plutôt mené la section Métropolitaine pendant une bonne portion du calendrier, avant de finalement terminer au deuxième rang avec un dossier de 48-27-7. Ils ont ensuite balayé les Penguins de Pittsburgh en quatre parties au premier tour et tout semblait aller en leur faveur.

Après avoir bénéficié de 10 jours de congé avant le début du deuxième tour, les Islanders n’ont jamais retrouvé leur touche à l’attaque et ils ont été balayés par les Hurricanes de la Caroline.

«Ça ne s’est pas terminé que nous le voulions et ça va faire mal pendant un moment, a dit le capitaine Anders Lee, lundi, alors que les joueurs vidaient leur casier au complexe d’entraînement à East Meadow, dans l’État de New York. Mais c’est le genre d’obstacle qui peut rendre un groupe meilleur, qui motive à travailler encore plus fort pendant l’été.»

Les Islanders ont gagné 13 parties de plus en 2018-19 que la saison précédente, notamment grâce à l’arrivée de Trotz, qui a su imposer un système de jeu plus étanche en défensive. Des décisions difficiles devront toutefois être prises par la direction au cours de l’été, alors qu’elle souhaite faire un autre pas vers l’avant, et non un pas vers l’arrière.

«Nous avons déjà accompli beaucoup de choses, a dit Trotz. Nous sommes devenus compétitifs dès le début et nous avons une bonne fondation en matière d’éthique de travail, de structure et de responsabilités. Ce groupe-ci était spécial et il a travaillé fort pendant toute la saison. Les attentes étaient faibles, mais ils ont fait taire leurs détracteurs.»

Plusieurs joueurs importants — incluant Lee, Jordan Eberle, Brock Nelson et le gardien Robin Lehner — pourraient se prévaloir de l’autonomie complète le 1er juillet. Les Islanders voudraient aussi ajouter un bon marqueur à leur noyau. L’équipe pourrait donc présenter un visage différent l’automne prochain.

«Ils ont fait un travail exceptionnel, a dit Lamoriello au sujet des joueurs qui pourraient quitter via le marché des joueurs autonomes. Nous allons devoir évaluer comment les garder malgré les contraintes du plafond salarial. Nous aimerions tous les garder, ça ne fait pas de doute. Mais ils ont aussi des décisions à prendre.»

Lee a hérité sans heurt du rôle de capitaine laissé vacant par le départ de John Tavares, qui a profité de son autonomie l’été dernier pour rejoindre les rangs des Maple Leafs de Toronto. Lee a écoulé la dernière campagne d’un contrat de quatre lui ayant rapporté 15 millions $ US. Il a récolté 28 buts et 23 aides.

Après voir connu une période de 23 ans sans franchir les premier tour des séries, les Islanders viennent de participer au deuxième tour pour une deuxième fois en quatre ans.

«Ce n’est pas suffisant de gagner de temps en temps et de faire les séries un an sur deux, a dit l’étoile de deuxième année Mathew Barzal. Nous voulons être constants, ramener les Islanders au sein de l’élite de la LNH.»

Vin A. Cherwoo, The Associated Press