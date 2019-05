F1: Bottas et Hamilton dominent les essais au Grand Prix d’Espagne; Stroll 13e

MONTMELO, Espagne — Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont poursuivi leur domination en Formule 1 après avoir enregistré les deux meilleurs chronos des essais libres, vendredi, au Grand Prix d’Espagne.

Quant à l’équipe Ferrari, elle a devancé l’adoption de son nouveau moteur et mis au point de nombreuses améliorations pendant la pause de deux semaines depuis le quatrième doublé consécutif de Mercedes cette saison, au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Malgré cela, Hamilton et Bottas ont été encore plus rapides que Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

Bottas a réalisé le meilleur temps de chacune des deux séances d’essais présentées sur le circuit Catalunya, sous un ciel ensoleillé et une température plutôt chaude. Le Finlandais a d’ailleurs abaissé sa propre marque réussie pendant la première séance en matinée, en une minute et 17,284 secondes.

Hamilton a suivi en deuxième place, à seulement 49 millièmes de seconde de son coéquipier.

Leclerc a pris le troisième rang, suivi de Vettel.

Max Verstappen a enregistré le cinquième meilleur temps, en dépit des pépins mécaniques qui ont affecté sa Red Bull.

Lance Stroll, qui a été victime d’une sortie de piste en matinée, a finalement enregistré le 13e chrono, à 1,555 seconde de Bottas. Son coéquipier chez Racing Point, Sergio Perez, s’est contenté du 18e chrono en après-midi, à 2,164.

À sa sortie de la voiture, le pilote de Mont-Tremblant semblait optimiste pour la suite des choses.

«Si on oublie ma sortie de piste, j’ai l’impression que nous avons fait des progrès — surtout par rapport aux courses précédentes —, et il faudra maintenant bâtir là-dessus pour la séance de qualifications demain», a-t-il mentionné.

Ces résultats sont inquiétants pour la ‘Scuderia’, puisque Vettel et Leclerc avaient été plus rapides que Hamilton et Bottas pendant les essais en Azerbaïdjan. Ils avaient néanmoins fini derrière eux à l’issue de la course.

Le directeur de Ferrari Mattia Binotto a déclaré que même si son équipe éprouve des difficultés à rattraper Mercedes, elle ne baissera pas les bras.

«Nous ne sommes évidemment pas satisfaits des points que nous avons marqués jusqu’ici, a dit Binotto. La compétition est très relevée, ce qui n’a rien d’étonnant. Mais nous sommes encore dans la lutte.»

Bottas mène au classement des pilotes, un point devant le Britannique. Vettel accuse pour sa part un déficit de 35 points sur Bottas.

Hamilton a remporté le Grand Prix d’Espagne à trois reprises, dont les deux derniers.

Mince consolation pour Ferrari, Bottas a dû entrer aux puits à un certain moment en raison d’une possible fuite d’huile, et Hamilton a confié à son équipe sur les ondes de la radio qu’il avait «des ennuis».

La première séance d’essais a été interrompue brièvement après que Stroll ait mis deux roues sur la tourbe, entraînant une perte de contrôle et une collision avec une barrière de sécurité. Le Québécois s’en est sorti indemne, mais les mécaniciens ont dû travailler d’arracher-pied afin de remettre le museau de sa Racing Point en ordre pour la deuxième séance en après-midi.

«Je dois remercier les mécanos, qui ont été en mesure de me renvoyer en piste à temps pour la deuxième séance d’essais. Ça n’a pas été une tâche facile, mais ils y sont parvenus», a souligné Stroll.

Quant aux Williams, elles ont de nouveau croupi en queue de peloton. Robert Kubica et George Russell ont concédé environ trois secondes de retard à Bottas, et Kubica a endommagé sa voiture à la suite d’une sortie de piste tôt pendant la séance d’essais en après-midi.

Une troisième séance d’essais libres se déroulera samedi matin, avant la séance de qualifications. La course aura lieu dimanche.

— Avec l’Associated Press

La Presse canadienne