Les Red Sox marquent huit points en troisième manche et battent les Mariners 9-5

BOSTON — Sandy Leon a claqué un circuit de trois points après avoir envoyé un amorti en territoire des fausses balles et les Red Sox de Boston ont profité d’une poussée de huit points en troisième manche pour vaincre les Mariners de Seattle 9-5, samedi.

«Si l’amorti tombe en jeu, nous marquons un point et avons un coureur au deuxième coussin, a rappelé le gérant des Red Sox, Alex Cora. C’est quand même bien de le voir contribuer offensivement. Nous sommes tous conscients du travail qu’il accomplit derrière le marbre. Mais c’est un plus quand il peut aider offensivement.»

Les Red Sox accusaient un retard de 4-0 quand Mitch Moreland a amorcé la remontée grâce à un circuit en solo aux dépens de Felix Hernandez. Les champions en titre de la Série mondiale ont maintenant gagné 15 de leurs 21 derniers matchs, après un début de saison de 6-13.

Les Mariners ont perdu 14 de leurs 18 dernières rencontres. Ils ont été dominés 23-6 au chapitre des points marqués lors des deux premiers matchs de la série de trois.

Jay Bruce a claqué un circuit de deux points pour les Mariners, ce qui lui a permis d’atteindre le plateau des 900 points produits en carrière.

Hernandez (1-4) a accordé sept points et six coups sûrs en deux manches et un tiers. Le lauréat du trophée Cy-Young dans la Ligue américaine en 2010 affiche un dossier de 0-4 en sept départs depuis qu’il a vaincu les Angels de Los Angeles à sa première sortie en 2019.

Il est devenu le 36e lanceur de l’histoire du Baseball majeur à atteindre le plateau des 2500 retraits sur des prises quand Michael Chavis a laissé passer une troisième prise en deuxième manche.

«C’est fait, enfin, a dit Hernandez en souriant. J’espère jouer pendant quelques autres saisons et atteindre les 3000.»

Rick Porcello (3-3), lauréat du Cy-Young dans l’Américaine en 2016, a accordé quatre points et cinq coups sûrs — tous en première manche — en six manches et deux tiers. Il est invaincu en cinq départs après avoir encaissé la défaite lors de ses trois premières sorties de la saison.

«J’ai fait de meilleurs tirs, a dit Porcello pour expliquer le revirement de situation après la première manche. J’envoyais trop de lancers au coeur de la zone des prises.»

Après le circuit de Moreland, Xander Bogaerts a frappé un simple d’un point et Rafael Devers, un simple de deux points, chassant Hernandez du monticule.

Jackie Bradley fils a cogné un simple de deux points contre Roenis Elias, offrant une avance de 6-4 aux Red Sox. Avec Bradley au premier coussin et Chavis au troisième, Leon a envoyé une tentative d’amorti-suicide en territoire des fausses balles. Trois tirs plus tard, Leon a claqué la balle dans la première rangée au-dessus du Monstre vert pour son premier circuit depuis le 14 août.

Ken Powtak, The Associated Press