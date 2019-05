Malgré 11 retraits au bâton de Sanchez, les Blue Jays s’inclinent 5-1

TORONTO — Aaron Sanchez a totalisé 11 retraits sur des prises mais a accordé cinq points à la suite de deux coups de circuit en quatrième manche et les White Sox de Chicago ont défait les Blue Jays de Toronto 5-1 dimanche après-midi.

Les Blue Jays (16-24) ont maintenant perdu 10 de leurs 12 dernières rencontres et ont marqué deux points ou moins lors de six de leurs sept dernières sorties. C’est la première fois cette saison que la formation torontoise se trouve à huit parties sous la barre de ,500.

Lors des deux premières manches, Sanchez (3-4) a inscrit cinq retraits au bâton consécutifs. En six manches de travail, il a concédé neuf coups sûrs et deux buts sur balles, chemin faisant vers une troisième défaite d’affilée.

Sanchez livrait une performance dominante jusqu’à la quatrième, lorsque Yonder Alonso a frappé un circuit de deux points au-dessus de la clôture du champ centre, donnant alors aux White Sox (18-21) une avance de 2-1.

Après le circuit, Sanchez a alloué deux simples consécutifs ce qui a incité l’instructeur des lanceurs Pete Walker à lui payer une visite au monticule. La discussion n’a pas porté fruit, Sanchez concédant un circuit de trois points, celui-là à Tim Anderson.

Daniel Hudson, Tim Mayza et Joe Biagini ont tous trois lancé une manche en relève pour les Blue Jays.

Le seul point des Blue Jays est venu en première manche grâce à un simple de Rowdy Tellez contre Lucas Giolito. Posté au troisième coussin à la suite d’un double de Vladimir Guerrero fils, Freddy Galvis a croisé le marbre sur la séquence.

Giolito (4-1) a livré une solide prestation, ne cédant que quatre coups sûrs et un but sur balles tout en amassant huit retraits sur des prises en sept manches.

Ryan Burr et Aaron Bummer ont été impeccables lorsqu’ils ont été dépêchés au monticule en huitième et en neuvième manches.

Yonder Alonso and Tim Anderson had home runs for the White Sox (18-21). All of Chicago’s offence came in the fourth inning.

Lucas Giolito (4-1) was solid over seven innings. He allowed just one run on four hits. He struck out eight batters and walked one.

Freddy Galvis scored from third base on Tellez’s single in the first inning. Rookie sensation Vladimir Guerrero Jr. had put Galvis into scoring position with a double earlier in the inning.

Notes: White Sox outfielder Leury Garcia left the game with lower-back stiffness in the fourth inning when Jose Rondon came in to pinch hit. Garcia went hard into the centre-field wall when fielding a Justin Smoak liner. Announced attendance at Rogers Centre was 24,222.

David Alter, La Presse canadienne