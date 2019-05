Serena Williams amorce sa saison sur terre battue avec une victoire

ROME — Serena Williams a beaucoup mieux paru qu’à son précédent match en mars et elle a entrepris sa saison sur terre battue avec une victoire de routine de 6-4 et 6-2 aux dépens de la Suédoise Rebecca Peterson, une joueuse issue des qualifications, à l’omnium de Rome.

Au prochain tour, elle a rendez-vous avec sa soeur Venus Williams pour une première confrontation entre les deux sur la terre battue européenne en presque 17 ans.

Venus, qui a gagné son seul titre à Rome il y a 20 ans, a eu raison d’Elise Mertens 7-5, 3-6, 7-6 (4) à l’issue d’un match de plus de trois heures. Elle a eu besoin de neuf balles de match avant de venir à bout de la Belge.

Le dernier match des soeurs Williams sur terre battue remonte à la finale des Internationaux de France en 2002, une victoire de Serena. À leur dernier match à Rome, Venus l’avait emporté en quarts de finale en 1998.

«C’est fou! s’est exclamé Serena. Je m’en souviens vaguement. Nous avons joué si souvent l’une contre l’autre. Il semble que nous nous affrontons plus tôt dans le tournoi aujourd’hui. Ainsi va la vie.»

En mars, au Masters de Miami, Williams avait eu besoin de trois sets pour vaincre Peterson.

«Cela fait un moment. Je n’ai pas beaucoup joué de matchs cette année, a mentionné Williams. Ce n’est pas mon choix, mais par la force des choses. Je voulais vraiment, vraiment, mais vraiment être ici et jouer. Ça fait du bien d’être finalement de retour. Espérons que je pourrai poursuivre de la même façon.»

Williams s’est retrouvée en arrière 3-1 au premier set mais elle a ensuite pris le contrôle grâce à sa puissance en fond de court lors d’une journée venteuse au Foro Italico.

Lorsque Williams a contré une tentative de passing de Peterson et a répliqué avec un coup gagnant en croisé pour obtenir le bris et prendre une avance de 5-2 à la deuxième manche, elle a poussé un cri et s’est penchée en avant en serrant les deux poings.

Au dernier jeu, Williams a réussi deux as et sauvé deux balles de bris avant de clore son match de premier tour.

Williams a complété son match avec 28 coups gagnants comparativement à huit pour Peterson et n’a commis que deux fautes directes de plus que la Suédoise (22-20).

Il s’agit du premier tournoi de Williams depuis son forfait avant son match de troisième ronde au Masters de Miami en mars à cause d’une blessure au genou gauche. À sa dernière présence à Rome, elle a enlevé le titre en 2016, son quatrième en carrière.

«Je n’ai pas été capable de beaucoup m’entraîner. J’ai été à l’écart du jeu beaucoup plus longtemps que prévu, a ajouté Williams. Mais j’ai tout fait pour rester en forme et garder mon cardio. J’aime la saison sur terre battue et je voulais y participer.»

Garbine Muguruza, Madison Keys, Johanna Konta, Dominika Cibulkova, Katerina Siniakova et Yulia Putintseva ont également accédé au tour suivant.

Au tableau des messieurs, le vétéran espagnol Fernando Verdasco a dû revenir de l’arrière pour battre Kyle Edmund 4-6, 6-4, 6-2. Verdasco affrontera maintenant Dominic Thiem, cinquième tête de série. Également, Laslo Djere a défait Mikhail Kukushkin 6-3, 6-4.

Également, Karen Khachanov a fait fi de la foule partisane pour vaincre l’Italien Lorenzo Sonego 6-3, 6-7 (1), 6-3; le demi-finaliste de l’an dernier à Roland-Garros Marco Cecchinato, lui, a profité de l’appui de la foule pour se débarrasser d’Alex Di Minaur 4-6, 6-3, 6-1.

Andrew Dampf, The Associated Press