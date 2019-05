Les Bills font signer un contrat de trois ans à l’ailier rapproché Lee Smith

ORCHARD PARK, N.Y. — L’ailier rapproché Lee Smith se joint aux Bills de Buffalo après avoir passé les quatre dernières saisons avec les Raiders d’Oakland.

Les Bills ont annoncé que Smith, un vétéran de 31 ans, avait accepté une entente de trois ans. Il a disputé ses quatre premières saisons avec les Bills, à compter de 2011.

À six pieds et six et 265 livres, Smith est principalement utilisé comme bloqueur. Il a complété seulement 56 passes pour des gains de 392 verges et sept touchés — dont trois la saison dernière — en 107 matchs.

Cette mise sous contrat des Bills est une autre étape dans leur décision de renouveler leurs effectifs au poste d’ailier rapproché. Jason Croom est le seul joueur de l’équipe de retour à cette position. Les Bills ont également embauché le joueur autonome Tyler Kroft et repêché Dawson Knox et Tommy Sweeney.

The Associated Press