Le but tardif de Mark Stone permet au Canada de l’emporter contre les Slovaques

CASSOVIE, Slovaquie — Mark Stone a marqué en avantage numérique avec 1,8 seconde au cadran et le Canada a gagné 6-5 contre la Slovaquie, au championnat du monde de hockey.

Stone a saisi une passe du défenseur Thomas Chabot avant d’inscrire son premier but du tournoi, dans un match où le Canada a deux fois comblé un déficit de deux buts.

Malgré la perte de John Tavares, blessé, l’attaque canadienne va bien depuis deux matches. Le pays s’est imposé 8-0 contre la Grande-Bretagne dimanche.

Anthony Mantha et Shea Theodore ont chacun fourni un but et une aide pour le Canada, tandis que Jonathan Marchessault, Anthony Cirelli et Troy Stecher ont également marqué. Kyle Turris, Damon Severson et Chabot ont été complices de deux filets chacun.

Matus Sukel et Adam Liska ont réussi des doublés pour la Slovaquie. Ladislav Nagy a également marqué pour les hôtes, qui ont mené 2-0 et 4-2.

Matt Murray a effectué 26 arrêts, tandis que Marek Ciliak et Patrik Rybar ont totalisé 22 arrêts dans une cause perdante.

Le Canada s’est hissé à la troisième place du groupe A avec six points (deux victoires et un revers).

La Finlande, qui s’est inclinée 3-2 aux Etats-Unis lundi, mène avec sept points. L’Allemagne est deuxième avec six points, ayant remporté ses deux matches, à ce point-ci.

Le prochain match du Canada aura lieu jeudi, contre la France.

Sukel et Liska ont marqué à un peu plus d’une minute d’intervalle, mais le Canada a répondu avant la fin du premier tiers, avec les buts de Mantha et Theodore. Mantha, qui a contribué au but de Theodore, en est à trois buts et quatre passes, en trois matches.

Nagy et Liska ont fait 4-2, mais un but en avantage numérique de Marchessault a réduit l’avance, puis le Canada a bénéficié des buts de Cirelli et Stecher, ce qui a montré la sortie à Rybar.

Sukel a créé l’impasse à mi-chemin au troisième vingt, mais Stone a eu le dernier mot.

La Presse canadienne