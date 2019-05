Cyclisme: le Québécois Hugo Houle se classe 35e au Tour de Californie

Le Québécois Hugo Houle (Astana) a fait partie d’une échappée avant d’être rattrapé par les crampes et par le peloton, lundi, finissant 35e (+1 minute 35 secondes), lors de la deuxième étape du Tour de la Californie.

Le Danois et deuxième du Tour des Flandres, Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), a été le plus rapide lors des 195 km entre Rancho Cordova et South Lake Tahoe.

Deuxième de l’étape, l’Américain Tejay Van Garderen (EF Education First) a ravi le maillot jaune du meneur au Slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

Houle a fait partie d’une quinzaine de coureurs repris à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

«J’ai eu des crampes à cause de la chaleur et des montées. J’ai atteint ma limite et je me suis accroché pour ensuite lâcher prise dans la montée finale. J’ai encore besoin d’un peu d’adaptation à la chaleur», a-t-il noté.

«Ça montait pratiquement tout la journée. J’ai fait pas mal de plat dans les derniers mois, alors ça faisait changement. Je me suis bien débrouillé dans les circonstances et nous avons été bien représentés aux avant-postes pendant toute la journée.»

Meilleur Astana du jour, Jonas Gregaard (+27 secondes) a fini tout juste devant l’Albertain Rob Britton (Rally UHC, +27 secondes), meilleur Canadien lundi, avec une septième place.

Houle, de Ste-Perpétue, est 35e au classement général à 1 minute 41 secondes de la tête, tandis que son coéquipier Gregaard (+33 secondes) est septième.

Mardi, l’étape de 207 km inclura cinq ascensions, dont une hors catégorie.

La Presse canadienne