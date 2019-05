Carapaz gagne la 3e étape du Giro, Roglic demeure en tête du classement

FRASCATI, Italie — L’Équatorien Richard Carapaz a remporté au sprint la quatrième étape du Giro d’Italie, tandis que le cycliste slovène Primoz Roglic a conservé la tête du classement général après avoir évité une chute en fin d’étape.

Carapaz, de l’équipe Movistar, a lancé son sprint tôt et a résisté à Caleb Ewan et Diego Ulissi dans l’ascension finale du parcours de 235 kilomètres entre Orbetello et Frascati.

Roglic a été le seul des principaux favoris à éviter l’accident qui a scindé le peloton à six kilomètres de l’arrivée. Le Britannique Simon Yates et le favori local Vincenzo Nibali, respectivement deuxième et troisième au classement, ont été retardés dans l’incident et ils ont terminé à près de 20 secondes de Roglic.

Le Québécois Guillaume Boivin, membre de l’équipe Israel Cycling Academy et victime d’une entorse à la cheville à la suite d’une chute dimanche, a terminé au 129e rang à plus de cinq minutes du vainqueur. Au classement général, il accuse un retard de 34:45.

Roglic, le cycliste de l’équipe Jumbo-Visma, porte le maillot rose du meneur depuis sa victoire lors du contre-la-montre initial, samedi.

La cinquième étape mercredi mènera les coureurs sur une route essentiellement plate de 140 km entre Frascati et Terracina.

«Je ne m’attendais pas à gagner aujourd’hui, a confié Carapaz. C’était une longue étape avec quelques bosses dans le final. Notre plan était simplement de protéger Mikel Landa pour ne pas perdre de temps mais la chute en fin d’étape a tout changé. Je me suis retrouvé à disputer l’étape contre des sprinteurs donc j’ai dû anticiper. J’ai choisi le moment parfait pour attaquer.»

Le Giro se termine à Vérone le 2 juin.

