Les Astros infligent une autre dégelée, cette fois-ci 11-4 aux Tigers

Astros 11 Tigers 4

Carlos Correa a donné le ton à une autre dégelée gracieuseté des Astros de Houston en claquant un circuit de trois points en première manche et les Tigers de Detroit ont plié l’échine 11-4, portant ainsi à sept la série de victoires des Texans.

Les Astros, qui ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs, ont inscrit au moins un point à chacune des six premières manches contre le personnel de lanceurs — décimé — des Tigers. George Springer en a profité pour réussir un circuit à l’intérieur des limites du terrain en cinquième manche.

Rays 4 Marlins 0

Avisail Garcia a frappé un monstrueux circuit à 471 pieds du marbre aux dépens de Caleb Smith et les Rays de Tampa Bay ont aisément blanchi les Marlins de Miami 4-0.

Il s’agissait, selon Statcast, du plus long circuit d’un joueur des Rays depuis ceux de 464 pieds de C.J. Cron aux dépens des Reds Sox de Boston le 18 août 2018 et de J.P. Arencibia contre les Tigers à Detroit le 7 septembre 2015.

Indians 9 White Sox 0

Jordan Luplow a frappé deux des cinq longues balles des Indians de Cleveland, Carlos Carrasco a été efficace au monticule pendant sept manches et les White Sox de Chicago ont baissé pavillon 9-0.

Roberto Perez, Jake Bauers et Jose Ramirez ont aussi réussi un circuit chacun, tandis que les frappeurs des Indians s’amusaient aux dépens de Manny Banuelos et Josh Osich pour mettre un terme à la série de trois victoires des White Sox.

Cubs 3 Reds 1

Le lanceur partant Kyle Hendricks a frappé un double de deux points et les Cubs de Chicago ont défait les Reds de Cincinnati, 3-1.

Hendricks (3-4) a aussi cogné deux simples. Au monticule, il n’a donné qu’un point et trois coups sûrs en huit manches, retirant sept frappeurs au bâton.

Les Cubs remportaient un troisième match consécutif.

Mets 6 Nationals 2

Wilson Ramos a claqué un grand chelem en première manche et les Mets de New York ont signé un troisième gain d’affilée, 6-2 aux dépens des Nationals de Washington.

Robinson Cano, Pete Alonso et Michael Conforto étaient sur les buts, lors du deuxième circuit de Ramos cette année.

Cardinals 14 Braves 3

Marcell Ozuna et Yadier Molina ont produit trois points chacun et les Cards de St. Louis ont démoli les Braves d’Atlanta, 14-3.

Ozuna a fourni un circuit de trois points dès la première manche, obtenant sa 12e longue balle de la campagne. St. Louis avait perdu trois matches de suite.

En quatre manches et deux tiers, Mike Foltynewicz a donné huit points, sept coups sûrs et trois buts sur balles. Sa fiche est 0-3 et sa moyenne est 8,02.

Angels 3 Twins 4

En avance 4-0 après quatre manches, les Twins ont tenu bon contre les Angels de Los Angeles, l’emportant 4-3.

Mitch Garver s’est distingué avec un circuit de deux points. Byron Buxton a cogné un 18e double, lui qui mène le baseball majeur à ce chapitre.

Les Twins n’ont pas encore perdu trois matches d’affilée cette année.

Brewers 6 Phillies 1

Yasmani Grandal a cogné un circuit de trois points et Ryan Braun une longue balle de deux points, alors que les Brewers de Milwaukee ont prévalu 6-1 contre les Phillies de Philadelphie.

Les Brewers étaient sans victoire depuis trois matches, tandis que les Phillies s’inclinaient pour la première fois en quatre rencontres.

Rockies 5 Red Sox 4 (11 manches)

Mark Reynolds a frappé un simple d’un point en 11e et les Rockies du Colorado ont eu le dernier mot face aux Red Sox de Boston, l’emportant 5-4.

Nolan Arenado a commis deux erreurs, mais il a aussi claqué un circuit de deux points.

Boston perdait pour la première fois en six matches. Les Red Sox ont frappé trois circuits et Chris Sale a retiré 17 frappeurs au bâton, en sept manches.

Rangers 5 Royals 11

Aux commandes 9-0 après deux manches, les Royals de Kansas City ont infligé un revers de 11-5 aux Rangers du Texas, mardi.

Hunter Dozier a frappé un double d’un point et un simple de deux points. Whit Merrifield et Jorge Soler ont réussi trois coups sûrs chacun.

Orioles – Yankees –

Le match entre les Orioles de Baltimore et les Yankees de New York a été remis à cause des intempéries pour une deuxième journée de suite.

Le match qui devait avoir lieu mardi soir a été remis environ 90 minutes avant le premier lancer au Yankee Stadium.

Les Orioles et les Yankees doivent disputer un programme double mercredi, à compter de 15h05. Les prévisions météorologiques font état d’un ciel dégagé pour l’occasion.

The Associated Press