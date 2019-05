Derby du Kentucky: les propriétaires de Maximum Security intentent une poursuite

FRANKFORT, Ky. — Les propriétaires de Maximum Security ont intenté une poursuite contre la Commission d’hippisme du Kentucky et les commissaires de la course dans l’espoir de voir la disqualification du poulain pour obstruction être annulée et lui redonner la victoire au Derby du Kentucky, ainsi que la bourse du gagnant.

La poursuite a été déposée dans un tribunal de district des États-Unis par Gary et Mary West, mardi. Elle soutient que les commissaires se sont fiés à des preuves insuffisantes et ont remis en cause un processus «bizarre et anticonstitutionnel» avant et après la disqualification.

Maximum Security a été le premier à franchir la ligne d’arrivée le 4 mai, devant Country House. Il a ensuite été disqualifié et relégué au 17e rang pour avoir nui à plusieurs chevaux à la sortie du dernier virage. Country House, négligé à 65 contre 1, a été déclaré gagnant.

La Commission d’hippisme du Kentucky a rejeté un appel au nom des propriétaires de Maximum Security la semaine dernière, indiquant que la décision des commissaires de la course n’était pas sujette à un appel.

Gary et Mary West prétendent dans la poursuite qu’une révision en bonne et due forme leur avait été refusée, tout comme la bourse de 1,86 million $ US remis au gagnant.

The Associated Press