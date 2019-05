MLB: Synthèse des matchs joués mercredi dans les ligues Nationale et américaine

Angels 7 Twins 8

Mike Morin a retiré Shohei Ohtani sur un roulant pour mettre fin au match alors que les coussins étaient tous occupés, et les Twins du Minnesota ont défait les Angels de Los Angeles 8-7.

Tout juste avant, Morin avait atteint son ancien coéquipier Mike Trout, permettant aux Angels d’inscrire un troisième point dans la manche. Jonathan Lucroy et David Fletcher avaient fait marquer les deux autres contre le releveur Trevor Hildenberger.

Byron Buxton et Jason Castro ont frappé des circuits de deux points pour les Twins et Ehire Adrianza a ajouté un double bon pour deux points.

Orioles 3 Yankees 5 (1er match)

Gleyber Torres a claqué deux des quatre circuits des Yankees de New York dans un gain de 5-3 contre les Orioles de Baltimore dans le premier match d’un programme double.

Gary Sanchez et Cameron Maybin ont également frappé la longue balle pour les Yankees, qui ont amassé 266 circuits l’an dernier mais qui se classent au milieu du peloton cette année.

Le partant J.A. Happ (3-3) a été crédité de la victoire après avoir concédé trois points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers, incluant des circuits en solo à Trey Mancini et Renato Nunez. Victime des quatre circuits des Yankees, David Hess (1-5) a subi le revers.

Orioles 1 Yankees 3 (2e match)

Dans le deuxième match, Torres a frappé son troisième circuit de la journée et les Yankees ont gagné à nouveau, 3-1.

Sa frappe en solo a porté le score à 2-0, en quatrième.

Luke Voit a produit les autres points des New-Yorkais avec un double et un simple. Auteur de trois coups sûrs, il mettait fin à une disette de 0 en 19.

Pirates 1 Diamondbacks 11

Edouardo Escobar a fait marquer trois points, dont deux à l’aide d’un circuit en quatrième manche, en plus de croiser le marbre à trois reprises et les Diamondbacks de l’Arizona ont corrigé les Pirates de Pittsburgh 11-1.

Les Diamondbacks ont inscrit quatre points en quatrième après que le partant Chris Archer (1-3) eut retiré les deux premiers frappeurs de la manche. Tout a commencé avec un double de John Ryan Murphy, suivi d’un mauvais lancer d’Archer et d’un but sur balles à Zack Greinke, son rival. Greinke a volé le deuxième but, et lui et Murphy ont marqué sur le simple de Jarrod Dyson. Escobar a suivi avec son neuvième circuit de la saison, un coup en flèche au champ droit.

Greinke (6-1) n’a donné que quatre coups sûrs en sept manches et deux tiers, mais a dû quitter la rencontre en raison de raideurs abdominales. Le seul point des Pirates a été inscrit après deux retraits en neuvième manche.

Mets 1 Nationals 5

Victor Robles a frappé un huitième circuit et les Nationals de Washington ont défait les Mets de New York, 5-1.

Howie Kendrick a poussé deux coureurs au marbre, résultat d’un double et d’un simple. Anthony Rendon a cogné trois coups sûrs, marquant deux fois.

Patrick Corbin (4-1) a permis un point et quatre coups sûrs en huit manches, disposant de 11 frappeurs sur des prises. Sa moyenne est 2,91.

Astros 5 Tigers 1

Justin Verlander a concédé deux coups sûrs lors de sept impressionnantes manches de travail contre son ancienne équipe, et les Astros de Houston ont défait les Tigers de Detroit 5-1.

À son deuxième départ à Comerica Park depuis l’échange qui l’a envoyé de Detroit à Houston en 2017, Verlander (7-1) a réussi neuf retraits sur des prises. Le seul point qu’il a concédé est venu du circuit de JaCoby Jones en troisième manche.

Dans la victoire, Alex Bregman a claqué son 14e circuit de la saison, un coup en solo contre Gregory Soto (0-2) en première manche.

Cardinals 0 Braves 4

Austin Riley a frappé un circuit à son premier match dans le baseball majeur, aidant les Braves d’Atlanta à s’imposer 4-0 face aux Cardinals de St. Louis.

Riley a cogné une longue balle comme premier frappeur des siens en quatrième.

L’Albertain Mike Soroka a continué d’exceller, ne donnant que trois simples en sept manches. En plus de bonifier son rendement à 4-1, il a baissé sa moyenne à 0,98.

Cubs 5 Reds 6 (10 manches)

Yasiel Puig a réussi un simple d’un point en 10e et les Reds de Cincinnati ont eu le dernier mot face aux Cubs de Chicago, 6-5.

Puig obtenait ainsi son seul coup sûr de la soirée. Eugenio Suarez a claqué un circuit de deux points et un double d’un point.

Rays 1 Marlins 0

Anthony Bemboom a frappé un double d’un point en deuxième et les Rays de Tampa Bay ont gagné 1-0 contre les Marlins de Miami.

C’était son premier coup sûr et son premier point produit dans les grandes ligues. Il a fait marquer Willy Adames, qui avait soutiré un but sur balles.

Brewers 5 Phillies 2

Jake Arrieta a accordé trois de ses quatre buts sur balles en troisième manche et les Brewers de Milwaukee en ont profité pour marquer trois points dans un gain de 5-2 contre les Phillies de Philadelphie.

Arrieta (4-4) a d’abord donné des passes gratuites à son rival Gio Gonzalez et à Lorenzo Cain. Un simple à l’avant-champ de Christian Yelich a permis de remplir les coussins. Un retrait plus tard, Mike Moustakas a lui aussi soutiré un but sur balles pour rompre l’égalité de 1-1. Jesus Aguilar a enchaîné avec un simple au champ centre bon pour deux points.

Dans la défaite, Jean Segura a cogné son troisième circuit de la saison contre Gonzalez (2-0).

Rockies 5 Red Sox 6 (10 manches)

Michael Chavis a frappé un simple d’un point en 10e et les Red Sox de Boston ont défait les Rockies du Colorado, 6-5.

J.D. Martinez a cogné un circuit de deux points et un simple d’un point. Les Red Sox n’ont perdu qu’une seule fois à leurs sept derniers matches.

Rangers 6 Royals 1

Ronald Guzman a produit trois points et les Rangers du Texas ont gagné 6-1 à Kansas City, face aux Royals.

Guzman a claqué un circuit de deux points et un simple d’un point. Jorge Lopez (0-5) a permis cinq points et sept coups sûrs, en cinq manches et deux tiers.

La Presse canadienne