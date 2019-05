Rangers: Le directeur général adjoint Jim Schoenfeld démissionne

NEW YORK — Jim Schoenfeld a démissionné de son poste de vice-président et directeur général adjoint des Rangers de New York.

L’ex-défenseur et entraîneur dans la LNH a passé 17 saisons au sein de l’organisation des Rangers, occupant une panoplie de postes. Il a passé la plupart de son temps à titre de directeur général du club-école de Hartford, qu’il a aussi dirigé pendant deux ans.

Parmi les joueurs que Schoenfeld a développés dans l’organisation se trouvent Ryan McDonagh, Mats Zuccarello et Ryan Callahan.

Schoenfeld a aussi été l’entraîneur-chef des Sabres de Buffalo, des Devils du New Jersey, des Capitals de Washington et des Coyotes de l’Arizona.

Il a disputé 13 saisons avec les Sabres, les Red Wings de Detroit et les Bruins de Boston, et pris part à 719 matchs au total. Schoenfeld, un défenseur à caractère défensif qui excellait pour bloquer des tirs, a pris part à deux matchs des étoiles. Il a aussi été le capitaine des Sabres pendant trois saisons, et leur a permis de participer à la finale de la Coupe Stanley en 1974-75.

The Associated Press