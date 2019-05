Raptors: les joueurs de soutien doivent en faire plus face aux Bucks

MILWAUKEE — Les Raptors de Toronto ont préféré ne pas s’entraîner au lendemain du premier match de la finale de l’Association de l’Est face aux Bucks de Milwaukee, alors qu’ils ont plutôt pansé leurs plaies et fait de l’analyse vidéo.

Quand Danny Green s’est présenté devant les journalistes, on a pu apercevoir une ecchymose colorée sur l’un de ses genoux.

«Nous avons les genoux et les coudes endoloris. Je portais des genouillères, mais elles n’ont pas vraiment aidé», a raconté Green.

Les Raptors ont cherché à se regrouper après avoir encaissé un revers de 108-100 face aux Bucks dans un match où ils ont mené pendant 37 minutes avant de tomber à plat tard au quatrième quart.

Green et les autres joueurs de soutien de l’équipe devront en donner plus, après que Kyle Lowry eut été le seul joueur des Raptors à réussir un panier dans le feu de l’action au dernier quart. Le match no 2 aura lieu vendredi, à Milwaukee.

«Nous nous sommes fiés surtout à Kawhi (Leonard) et Pascal (Siakam) depuis le début des séries, mais nous avons l’un des meilleurs tireurs de la NBA en Danny Green et nous devons trouver un moyen de lui donner de l’espace et des occasions de tirer un peu plus tôt dans le match pour qu’il trouve son rythme.

«C’est dans ces situations que nous sommes à notre meilleur, quand tout le monde est impliqué offensivement.»

Green a réussi 45 pour cent de ses tirs de trois points en saison régulière. Son efficacité a chuté à 36 pour cent depuis le début des séries.

Serge Ibaka devra aussi en donner un peu plus. Les Raptors affichent un dossier de 6-0 en séries quand il marque au moins 10 points.

«Je me disais après le premier match que je devais mieux jouer pour aider l’équipe à gagner, a reconnu Ibaka. Je ressens une certaine pression, mais c’est une bonne pression parce que ça démontre à quel point j’ai un rôle important au sein de l’équipe.»

Tout comme Green, Ibaka est aussi affaibli, alors qu’il portait un capuchon pour cacher un pansement sur son front. Ibaka a eu besoin de trois points de suture pour refermer une coupure subie quand il a reçu un coup de coude accidentel de Leonard lors du cinquième match du deuxième tour.

Lowry, qui s’est luxé le pouce gauche lors du match ultime face aux 76ers de Philadelphie, dimanche, portait toujours une mitaine sur sa main gauche. Il s’était aussi luxé l’annulaire de la main droite plus tôt en séries.

«(Les séries) sont une saison éprouvante, a rappelé Lowry. Mais nous sommes payés pour nous préparer pour ces moments-là, pour tout donner à ce temps-ci de l’année.»

L’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, n’a pas voulu se servir de la fatigue et des blessures pour expliquer l’effondrement de sa troupe au quatrième quart.

Cependant, les Raptors pourraient voir les Bucks jouer avec beaucoup d’énergie lors du deuxième match au Fiserv Forum. Les Bucks avaient profité d’un congé de six jours après le deuxième tour et ils ont peut-être eu besoin de la première demie, mercredi, pour reprendre leur erre d’aller.

Lori Ewing, La Presse canadienne