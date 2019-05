Portrait des équipes qui participent à la 101e édition de la Coupe Memorial

HALIFAX — La saison a commencé avec 60 équipes à travers neuf provinces et quatre états espérant gagner la Coupe Memorial et il n’en reste plus que quatre.

La 101e édition du tournoi de la Coupe Memorial commencera vendredi à Halifax, quand les Mooseheads affronteront Raiders de Prince Albert, champions de la Ligue de l’Ouest.

Samedi, les Huskies de Rouyn-Noranda, champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, croiseront le fer avec le Storm de Guelph, champion de la Ligue de l’Ontario.

Le tour préliminaire se déroulera jusqu’à mercredi et le vainqueur sera connu le 26 mai.

Voici un portrait des quatre équipes qui espèrent remporter le titre de la Ligue canadienne de hockey.

—

Mooseheads de Halifax, équipe hôtesse

Fiche en saison régulière: 49-15-4, troisième rang au classement général de la LHJMQ

Historique à la Coupe Memorial: troisième participation (2000 et 2013), un titre (2013)

L’espoir Raphaël Lavoie a été le meilleur franc tireur des séries avec 20 buts en 23 matchs, mais les Mooseheads ont finalement perdu en six matchs contre les Huskies en finale de la Coupe du Président. L’équipe compte sur huit joueurs qui ont été repêchés dans la LNH, incluant le défenseur Jared MacIsaac (Red Wings de Detroit), qui a porté les couleurs d’Équipe Canada junior cet hiver. Les Mooseheads ont présenté une fiche à domicile de 25-5-4 en saison régulière.

—

Huskies de Rouyn-Noranda, champions de la LHJMQ

Fiche en saison régulière: 59-8-1, premier rang au classement général de la LHJMQ

Historique à la Coupe Memorial: deuxième participation (2016)

Les Huskies ont prouvé leur valeur en saison régulière grâce à une séquence de 25 victoires consécutives. Peter Abbandonato a dominé la LHJMQ avec 111 points en 68 matchs. Joël Teasdale, Félix Bibeau, Rafaël Harvey-Pinard et Noah Dobson ont pris le relais en séries, quand Abbandonato a été ralenti par une mononucléose. Dobson et l’entraîneur Mario Pouliot ont gagné la Coupe Memorial l’an dernier avec le Titan d’Acadie-Bathurst.

—

Storm de Guelph, champion de l’OHL

Fiche en saison régulière: 40-18-10, huitième rang au classement général de l’OHL

Historique à la Coupe Memorial: sixième participation (1996, 1998, 2002, 2004, 2014)

Le Storm a effacé un retard de 3-0 au deuxième tour avant de vaincre les Knights de London, puis de 3-1 au troisième tour avant d’éliminer le Spirit de Saginaw. Il a ensuite vaincu les 67’s d’Ottawa en six matchs en finale, même si les 67’s n’avaient pas perdu un seul match lors des trois premiers tours et ont gagné les deux premières rencontres de la finale. L’espoir du Canadien Nick Suzuki a connu des séries phénoménales, accumulant 42 points en 24 matchs.

—

Raiders de Prince Albert, champions de la WHL

Fiche en saison régulière: 54-10-4, premier rang du classement général de la WHL

Historique à la Coupe Memorial: deuxième participation (1985), un titre (1985)

Les Raiders ont défait les Giants de Vancouver en sept matchs en finale de la WHL. L’équipe compte sur une formation équilibrée. L’espoir Brett Leason, Noah Gregor, Aliaksei Protas et Dante Hannoun s’occupent généralement de l’offensive. Le gardien Ian Scott a été nommé joueur par excellence des séries. Il a affiché une moyenne de 1,96 et un taux d’efficacité de ,925 lors des séries, en plus de réussir cinq blanchissages.

Kyle Cicerella, La Presse canadienne