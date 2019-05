En avant 2-1 face aux Blues, les Sharks font fi de la controverse

SAINT-LOUIS — Ne parlez pas à l’entraîneur-chef Peter DeBoer de la chance qui semble jouer en faveur des Sharks de San Jose depuis le début des séries.

«Ça me dérange quand vous utilisez des mots comme celui-là parce que notre équipe a survécu à quatre ou cinq matchs où elle faisait face à l’élimination, pas des moments, 12 ou 15 périodes de hockey contre Vegas et le Colorado, a dit DeBoer. C’est complètement ridicule.»

Ridicule ou non, les Sharks ont profité de quelques bonds favorables dans leur parcours.

Le plus récent est survenu mercredi, sur le but vainqueur en prolongation d’Erik Karlsson face aux Blues de St. Louis. Les arbitres n’ont pas vu que Timo Meier avait poussé la rondelle avec sa main droite, ce qui a mené au but de Karlsson. Les Sharks se retrouvent donc avec un avantage de 2-1 dans la finale de l’Association de l’Ouest avant le match no 4, présenté vendredi à St. Louis.

Meier a été crédité d’une aide sur la séquence, tournant le fer dans la plaie pour les Blues.

«C’est un sport rapide, a dit Meier. Je suis tombé sur la glace. J’ai reçu un double-échec alors que la rondelle était dans les airs et je suis tombé. J’ai levé les yeux, puis la rondelle était dans le but et je voyais mes coéquipiers célébrer.»

Malheureusement pour les Blues, les règlements de la LNH ne permettaient pas une révision de la séquence.

«Ça arrive tellement vite sur la glace, vous voyez les corps revoler dans tous les sens et il faut prendre une décision en une fraction de seconde, a rappelé DeBoer. C’est facile quand vous êtes devant votre écran de télévision de critiquer quelqu’un qui a fait une erreur sur un jeu qui s’est produit en une milliseconde. Parfois, les décisions ne vont pas en votre faveur et parfois, elles vont en votre faveur.

«Nous sommes ici. Si vous minimisez la valeur de cette réalité, je crois que c’est irrespectueux envers notre groupe et ce qu’il a accompli.»

Au premier tour des séries, les Sharks accusaient un retard de 3-0 sur les Golden Knights de Vegas dans le septième match quand la rencontre a chaviré lorsque les arbitres ont accordé une punition majeure à Cody Eakin. Lors du tour suivant, l’Avalanche du Colorado croyait avoir créé l’égalité dans le match ultime, mais le but a été annulé à la suite d’une révision vidéo puisqu’il y avait hors-jeu sur la séquence.

Cette fois, la décision controversée a eu lieu sur le dernier jeu de la rencontre, ce qui amplifie peut-être le sentiment d’injustice. Contrairement aux Golden Knights et à l’Avalanche, les Blues n’ont jamais eu l’occasion de s’en remettre.

L’erreur était tellement flagrante que plusieurs preneurs au livre de Las Vegas ont offert des remboursements à ceux qui avaient parié pour les Blues.

Pour leur part, les Blues préféraient ne pas s’apitoyer sur leur sort.

«C’est un défi et c’est comme ça que vous devez le voir, a dit l’entraîneur-chef Craig Berube. C’est difficile à accepter, mais c’est un défi. Et nous avons été défiés à maintes reprises pendant la saison et les séries, et nous sommes bons quand vient le moment de rebondir.»

Berube a préféré noter que sa troupe aurait pu l’emporter en temps réglementaire.

«Nous ne pouvons pas regarder seulement ce moment. Il ne va jamais changer, a dit l’attaquant Vladimir Tarasenko. Nous avons le choix entre en parler pendant les prochains jours et ne pas être prêts pour le prochain match ou simplement tourner la page et nous rappeler que nous sommes toujours en vie dans la série, avec l’occasion de créer l’égalité 2-2. Nous allons nous concentrer sur la deuxième option.»

Joe Harris, The Associated Press