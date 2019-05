Davidson démissionne de son poste chez les Jackets et irait chez les Rangers

NEW YORK — John Davidson a démissionné de son poste de président des opérations hockey des Blue Jackets de Columbus et a accepté la présidence des Rangers de New York.

Les Rangers ont annoncé la nouvelle vendredi après-midi, quelques heures après que les Blue Jackets eurent confirmé avoir donné la permission à l’équipe new-yorkaise de discuter avec Davidson et accepté sa démission.

Davidson avait été nommé président des opérations hockey des Blue Jackets en octobre 2012. L’équipe a depuis participé aux séries éliminatoires quatre fois en sept saisons, incluant lors des trois dernières années.

Au cours de son règne, les Blue Jackets ont notamment nommé John Tortorella entraîneur-chef et Jarmo Kekalainen directeur général, faisant de lui le premier Européen à occuper ce poste dans la LNH.

L’équipe a compilé un dossier en saison régulière de 285-209-46. Elle a présenté six fois des fiches gagnantes.

Davidson avait précédemment été président des opérations hockey des Blues de St. Louis de 2006 à 2012.

Ancien gardien de but, Davidson a disputé 301 matchs dans la LNH entre les saisons 1973-74 et 1982-83, soit 79 avec les Blues et 222 avec les Rangers. Après avoir pris sa retraite en 1983 en raison de blessures, il a été analyste à la télévision lors des matchs des Rangers pendant plus de 20 ans.

La présidence des Rangers était vacante depuis le 4 avril, quand l’équipe avait indiqué que Glen Sather libérait ce poste pour devenir conseiller auprès du propriétaire.

Les Rangers ont compilé un dossier de 32-36-14 la saison dernière et ont raté les séries éliminatoires pour une deuxième année d’affilée.

La Presse canadienne