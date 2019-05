La Slovaquie retrouve le chemin de la victoire au championnat du monde

CASSOVIE, Slovaquie — La Slovaquie a relevé la tête après trois défaites d’affilée et inscrit une victoire de 6-3 aux dépens de la France, conservant de minces espoirs d’accéder aux quarts de finale du championnat du monde de hockey.

Richard Panik a obtenu un but et deux mentions d’aide et Erik Cernak a ajouté un but et une aide pour la Slovaquie, qui occupe le cinquième rang du groupe A après cinq matchs. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe accèdent aux quarts de finale.

La Slovaquie menait 3-0 à mi-chemin à la deuxième période lorsque le France a réduit l’écart avec deux buts. Mais les Slovaques ont enfilé trois buts lors des six premières minutes de la troisième période pour prendre le large.

La France, défait par le Danemark en tirs de barrage samedi, n’a gagné aucun de ses cinq matchs.

Dans le groupe B, la Norvège a vaincu l’Autriche 5-3 à Bratislava dans un match opposant deux formations en quête d’une première victoire.

La Finlande affronte la Grande-Bretagne dans le groupe A plus tard, vendredi, et la République tchèque a rendez-vous avec l’Italie dans le groupe B.

The Associated Press