Des blessures mettent des bâtons dans les roues d’Eye of the Tiger Management

MONTRÉAL — Camille Estephan souhaitait avoir un été occupé. Mais quelques blessures aux grosses pointures de son écurie mettent des bâtons dans les roues d’Eye of the Tiger Management.

Car en plus de David Lemieux, qui a dû renoncer à affronter John Ryder pour le titre intérimaire des super moyens de la World Boxing Association (WBA), au début du mois en raison d’une fracture de la main droite survenue à l’entraînement, Steven Butler, Érik Bazinyan et Yves Ulysse fils ont tous subi des blessures mineures à leur dernière sortie.

«Rien de majeur, mais ils ont livré des combats très durs, vraiment difficiles, des guerres à n’en plus finir, a précisé le promoteur montréalais en marge du gala mettant en vedette le poids lourd Arslanbek Makhmudov, au Casino de Montréal, vendredi. Ce ne sont pas des blessures aussi graves que celle subie par David, mais je dirais qu’ils ne vont remonter sur le ring qu’en septembre seulement. Ce sont des blessures qui demandent un certain temps pour guérir.»

Butler et Bazinyan se sont tous deux battus en marge des activités du Cinco de Mayo à Las Vegas, où Saul «Canelo» Alvarez assurait la grande finale du gala du samedi. Butler (27-1-1, 23 K.-O.) a remporté une difficile décision partagée contre Vitalii Kopylenko pour mettre la main sur le titre international du World Boxoing Council (WBC) des super-moyens. Bazinyan a quant à lui défendu avec succès ses ceintures NABA et NABo des super-moyens par décision unanime contre Alan Campa.

De son côté, Lemieux rendra visite à son médecin dans deux semaines afin d’en savoir davantage sur la durée de sa convalescence. En attendant, il poursuit l’entraînement cardiovasculaire.

«On n’a pas vraiment d’échéancier encore, a indiqué Estephan. Je pense qu’en septembre il pourra boxer. L’idéal serait qu’il boxe en demi-finale du prochain combat de Canelo. Maintenant, est-ce que ce sera possible? Est-ce qu’on va le savoir assez tôt pour pouvoir organiser quelque chose? Je ne sais pas.»

En attendant, Estephan rêve toujours d’organiser un méga gala au Centre Bell à l’automne, mettant en vedette ses quatre boxeurs.

«Si DAZN peut embarquer, ça nous aiderait beaucoup, a-t-il admis. Sinon, les gars doivent se battre en septembre ou octobre et ça se pourrait qu’ils se retrouvent à trois ou quatre sur la même carte.

«Nous n’avons eu que quelques pourparlers pour l’instant. Jacques Aubé (grand patron d’evenko) assiste au gala de ce soir. Nous allons discuter des disponibilités du Centre Bell les vendredis et samedis. Je pense que Montréal a besoin d’un gros gala comme ça. J’espère donner ça à la ville.»

Pas de recul pour Lemieux

Lemieux et Estephan comptaient beaucoup sur cet affrontement face à Ryder pour relancer le boxeur de Montréal. Après une étincelante victoire au premier round face à Gary O’Sullivan en mai dernier, Lemieux a raté un rendez-vous avec Tureano Johnson au Madison Square Garden en sous-carte de Canelo-Fielding, en décembre, en raison d’un problème de déshydratation. Lemieux avait même brièvement été hospitalisé.

Quoi qu’il en soit, Estephan ne croit pas que cette fracture à la main ait fait faire un pas de recul à son protégé.

«David est un gars très vendeur, que les amateurs veulent voir, alors ce n’est pas comme s’il avait raté sa chance. Est-ce que ça nous a retardé? Oui, car s’il avait boxé contre Ryder, livré un bon combat et gagné le titre intérimaire, ça aurait fait une belle mise en scène pour Canelo. C’est lui qu’on vise. Je le dis depuis longtemps. C’est possible. Il faut qu’il se remette à gagner. Il a gagné son dernier combat contre O’Sullivan, les choses allaient bien, mais malheureusement, il s’est blessé. C’est la boxe.»

Estephan souhaite positionner son boxeur afin que Canelo n’ait pas le choix de lui faire une offre. Quand elle arrivera, le clan Lemieux sera prêt, même si elle vient plus tôt que prévu.

«Quand tu as une chance de boxer contre Canelo, tu la prends, a souligné Estephan. C’est un excellent boxeur, peut-être le meilleur au monde livre pour livre. Les bourses que Canelo va chercher — et ses adversaires — sont les plus grosses dans la boxe. Et je crois vraiment que David a une chance d’arrêter Canelo. Il se fait frapper, on l’a vu contre (Daniel) Jacobs: les deux meilleurs coups de poing de Jacobs ont été deux crochets de gauche. Si David donne ces coups, Canelo se fait coucher. (…) On veut que David se place dans une position pour imposer sa loi dans un ring contre un gars comme Canelo. C’est certain que nous serions les négligés, mais on sauterait dessus.»

Frédéric Daigle, La Presse canadienne