EOTTM: Lexson Mathieu livre de nouveau une performance étincelante

MONTRÉAL — Le boxeur de Québec Lexson Mathieu a de nouveau épaté la galerie, vendredi, au Casino de Montréal.

En action en prélude aux duels Makhmudov-Rice et Germain-Lopez Rodriguez, Mathieu (3-0, 3 K.-O.) s’est rapidement défait de l’Argentin Hernan Perez (5-3, 3 K.-O.), dont le coin a demandé à l’arbitre Michael Griffin de stopper le combat après seulement 1:44 d’action.

Le super-moyen de 20 ans avait eu le temps d’envoyer son adversaire au sol d’un vif direct de la droite quelques secondes plus tôt. Griffin a longuement questionné Perez avant de l’autoriser à poursuivre. Toutefois son coin — comme un peu tout le monde sur place — l’a senti chancelant et a décidé de mettre fin aux hostilités.

En finale de la soirée, Arslanbek Makhmudov (7-0, 7 K.-O.) et Jonathan Rice (10-3-1, 6 K.-O.) s’affronteront pour le titre vacant continental des Amériques des lourds du World Boxing Council (WBC).

Juste avant, Mathieu Germain (16-0-1, 8 K.-O.) tentera de défendra pour une troisième fois son titre nord-américain des super-légers de l’International Boxing Federation (IBF) face à Jose Eduardo Lopez Rodriguez (29-6-2, 15 K.-O.).

Dans les autres combats, les mi-mouches Kim Clavel (8-0, 2 K.-O.) et Tamara Elisabet Demarco (8-2) ont offert un combat endiablé. Aux termes des huit rondes, Clavel a pu conserver sa fiche immaculée grâce à un victoire par décision unanime de 79-73 (deux fois) et 80-72. Le combat semblait plus serré que les pointages des juges.

Tout juste avant que les deux combats principaux ne se mettent en branle, Batyr Jukembayev (16-0, 13 K.-O.) s’est facilement défait de Luis Jesus Vidales (13-7, 6 K.-O.), lui passant le K.-O. à la toute fin du premier round. Difficile de voir de quelle façon cet affrontement a fait progresser le Kazakh.

Le mi-lourd Arutyun Avetisyan (13-0, 8 K.-O.) a terrassé Cesar Hernan Reynoso (15-13-4, 7 K.-O.) d’un sournois crochet de gauche au foie à 2:37 du sixième assaut.

Le poids moyen Clovis Drolet (10-0, 6 K.-O.) a quant à lui passé le K.-O. au vétéran Mexicain Michi Munoz (27-10-1, 18 K.-O.). L’arbitre Martin Forest a mis fin au combat après 54 secondes du sixième et dernier round, alors qu’il était évident que Munoz ne se relèverait pas de la chute au tapis provoquée par l’excellente combinaison de Drolet.

Forest a un peu plus tard stoppé prématurément un autre combat, celui opposant Raphaël Courchesne (6-0, 3 K.-O.) à Nestor Faccio (17-10-2, 9 K.-O.). Faccio en avait plein les bras et Forest s’est interposé à 36 secondes du deuxième round, malgré les protestations de l’Uruguayen.

Malgré une visite au tapis au deuxième round, le nouveau protégé d’Eye of the Tiger Management Andrei Efremenko (1-0) a remporté son premier combat chez les professionnels en lever de rideau. Il l’a fait par une décision unanime de 39-37 (deux fois) et 39-36 face au Mexicain Victor Herrera (5-2-2, 3 K.-O.). Le Russe devra toutefois améliorer sa défensive pour la suite de sa carrière.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne