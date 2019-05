Synthèse des matchs présentés vendredi dans les ligues Nationale et Américaine

Dodgers 6 Reds 0

Cody Bellinger a frappé le dernier des quatre circuits de son équipe et les Dodgers de Los Angeles ont signé une quatrième victoire de suite, 6-0 contre les Reds de Cincinnati.

Corey Seager, Joc Pederson et Max Muncy ont également participé à la pétarade. Bellinger a ajouté un double et porté sa moyenne au bâton à ,410 cette saison.

Rich Hill (1-1) a livré sa meilleure prestation au monticule en quatre départs depuis son retour après une blessure au genou. Il a inscrit dix retraits sur des prises un sommet personnel cette saison, accordé deux coups sûrs et n’a donné aucun but sur balles en six manches.

Athletics 7 Tigers 2

Frankie Montas n’a concédé que deux points en neuf manches de travail et les Athletics d’Oakland ont pris la mesure des Tigers de Detroit pour la 14e fois d’affilée, par la marque de 7-2.

Montas (5-2) a concédé quatre coups sûrs, mais a également retiré un sommet personnel de 10 frappeurs sur des prises. Lou Trivino s’est amené en relève et a enregistré le dernier retrait, après que Montas eut alloué un double d’un point à Miguel Cabrera.

Mark Canha et Chad Pinder ont frappé un circuit chacun pour les Athletics, et Khris Davis a conclu la soirée avec trois coups sûrs.

Mets 6 Marlins 8

Les Marlins de Miami ont croisé le marbre pour la première fois en 27 manches et marqué sept points contre Jacob deGrom, en route vers un gain de 8-6 contre les Mets de New York.

Les Marlins ont mis fin à une séquence de sept défaites.

Un simple de Garrett Cooper a poussé deux coéquipiers à la plaque et permis aux Marlins de marquer leurs premiers points depuis samedi, également contre deGrom. Jorge Alfaro a frappé un circuit, une claque de 456 pieds, et a fait marquer trois points. Brian Anderson a cogné deux doubles et marqué deux points.

DeGrom (3-5) a accordé neuf coups sûrs et sa moyenne de points mérités est passée de 3,26 à 3,98.

Rockies 4 Phillies 5

Andrew McCutchen a claqué un circuit de deux points, Bryce Harper a frappé une flèche de deux points et Cole Irvin a été efficace pendant six manches au monticule pour permettre aux Phillies de Philadelphie de vaincre les Rockies du Colorado 5-4.

Irvin (2-0) a accordé quatre points — dont trois mérités — et cinq coups sûrs à son deuxième départ en carrière. Jose Alvarez et Pat Neshek ont chacun offert une manche parfaite avant qu’Hector Neris ne signe son sixième sauvetage en autant d’opportunités cette saison.

Ian Desmond a réussi une longue balle de deux points pour les Rockies. Le partant des visiteurs, Jon Gray (3-4), a distribué cinq points et cinq coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail.

Astros 3 Red Sox 1

George Springer a claqué son 17e circuit de la saison, un sommet dans la Ligue américaine, et les Astros de Houston ont mérité un neuvième gain de suite, 3-1 contre les Red Sox de Boston.

Le circuit de deux points de Springer contre Rick Porcello (3-4) a permis aux Astros de prendre une avance de 2-1 en huitième manche. Les Astros présentent une fiche de 12-3 en mai et ont égalé le meilleur départ de leur histoire avec une 30e victoire en 45 rencontres.

Will Harris (1-0) a mérité la victoire et Roberto Osuna a récolté un 11e sauvetage.

Brewers 8 Braves 12

Max Fried a concédé deux coups sûrs en six manches au monticule, Dansby Swanson a frappé une longue balle de trois points et les Braves d’Atlanta ont pris la mesure des Brewers de Milwaukee 12-9, à l’occasion d’un duel entre des équipes qui occupent la deuxième place de leur section respective.

Swanson, Josh Donaldson et Tyler Flowers ont aussi cogné un circuit chacun contre le lanceur droitier Corbin Burnes, au cours d’une poussée de neuf points en sixième manche. Freddie Freeman a claqué un coup de quatre buts et produit deux points.

Les Braves menaient 12-0 avant que trois releveurs ne distribuent huit points en trois manches de travail.

Orioles 5 Indians 1

Dylan Bundy a tenu en respect l’alignement des Indians de Cleveland pendant cinq manches et deux tiers, et les Orioles de Baltimore ont mis fin à une séquence de trois défaites grâce à un gain de 5-1.

Bundy (2-5) a refroidi les ardeurs des Indians, qui avaient marqué 14 points lors du premier match de la série, jeudi, et qui avaient amassé 23 points leurs de leurs deux derniers matchs.

Il a reçu le soutien offensif de Jonathan Villar, qui a frappé un circuit de trois points en troisième manche contre Jefry Rodriguez (1-3). Stevie Wilkerson a aussi frappé la longue balle pour les Orioles.

Rays 3 Yankees 4

CC Sabathia a enguirlandé les joueurs des Rays de Tampa Bay et même tenté d’en atteindre un, mais ses coéquipiers ont gardé leur sang-froid et les Yankees de New York ont effacé un déficit de trois points pour l’emporter 4-3. La formation new-yorkaise s’est ainsi hissée seule en tête de la section Est de la Ligue américaine.

Gio Urshela a frappé un simple au-dessus de la tête de Kevin Kiermaier profondément au champ centre-droit pour permettre aux Yankees d’inscrire le point victorieux, après deux retraits.

Luke Voit et Urshela ont frappé trois coups sûrs chacun. Kendrys Morales a réussi une claque en solo tôt dans la rencontre, sa première dans l’uniforme des Yankees.

Cardinals 3 Rangers 7

Rougned Odor et Shin-Soo Choo ont frappé une longue balle chacun au cours d’une poussée de sept points en deuxième manche, Adrian Sampson a obtenu sa première victoire en carrière à la suite du premier départ en carrière de Jose Leclerc et les Rangers du Texas ont infligé une défaite de 7-3 aux Cardinals de St. Louis.

Joey Gallo a réussi ses deux coups sûrs lors de la manche la plus productive des Rangers cette saison. La formation texane a battu les Cardinals pour la première fois à Arlington depuis sa défaite lors du match no 5 de la Série mondiale de 2011.

Cubs 14 Nationals 6

Kris Bryant a frappé trois circuits dans les trois dernières manches et les Cubs de Chicago ont corrigé les Nationals de Washington 14-6.

Avec un score de 3-2 en faveur des Cubs, Bryant a cogné un premier circuit, avec un coéquipier sur les sentiers, contre Justin Miller en septième manche. En huitième, il a imité son coéquipier Kyle Schwarber en claquant une longue balle aux dépens de Kyle Barraclough. Il a ajouté une longue balle de deux points contre Matt Grace.

Bryant, qui a fait marquer cinq points, est devenu le 12e joueur dans l’histoire du baseball majeur à cogner des circuits dans trois manches d’affilée.

Victime de trois points mérités en six manches, Max Scherzer (2-5) a subi la défaite. Cole Hamels (4-0) a été crédité du gain après avoir concédé deux points et sept coups sûrs en cinq manches.

