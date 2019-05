Trout atteint le plateau de 250 circuits et mène les Angels à un gain de 6-3

ANAHEIM, Calif. — Mike Trout a frappé son 250e circuit en carrière, Shohei Ohtani a également cogné une longue balle et les Angels de Los Angeles ont vaincu les Royals de Kansas City 6-3, samedi soir.

Trout a envoyé la balle de Jakob Junis (3-5) au champ centre pour devenir le sixième joueur de la Ligue américaine à atteindre le plateau des 250 circuits avant son 28e anniversaire. Trout a envoyé la balle à 473 pieds du marbre. C’était son deuxième plus long circuit en carrière depuis que Statcast a commencé à les mesurer en 2015 et le troisième plus long des Majeures cette saison.

Griggin Canning (2-1) n’a accordé aucun point en sept manches. Il est devenu le deuxième partant des Angels à blanchir l’adversaire durant sept manches. Le gaucher a retiré les 12 premiers frappeurs des Royals auxquels il a fait face et a alloué trois coups sûrs et a effectué cinq retraits sur des prises. Ty Buttrey a obtenu son deuxième sauvetage en oeuvrant durant une manche et deux tiers.

Le circuit de deux points d’Ohtani en sixième manche était son deuxième de la saison. Ohtani, nommé recrue de l’année de l’Américaine la saison dernière, a raté les 34 premiers matchs de l’équipe en raison d’une opération de type Tommy John.

Après le circuit de Trout, les Angels ont ajouté un point en deuxième grâce au simple de Jonathan Lucroy.

Les Angels ont par la suite inscrit trois points au tableau indicateur en sixième.

Lucroy, qui a frappé deux coups sûrs, a permis aux Angels de creuser l’écart de trois points grâce à un simple en huitième.

Junis a alloué cinq points — dont quatre mérités — en sept manches. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

The Associated Press