Yoenis Cespedes fait une chute à son ranch et se blesse à nouveau

NEW YORK — Lors d’une journée mouvementée au Citi Field, les Mets de New York ont annoncé qu’ils continueraient à faire confiance à leur gérant, Mickey Callaway, et que leur puissant cogneur Yoenis Cespedes s’était cassé la cheville droite lors d’un accident à son ranch.

Cespedes a été à l’écart du jeu pendant la majorité des deux dernières saisons et il se remettait d’une intervention chirurgicale aux deux talons. Les Mets espéraient le voir revenir au jeu après la pause du match des étoiles, mais cette nouvelle blessure met assurément en péril toute la saison de Cespedes. Et peut-être même sa carrière.

Le directeur général des Mets, Brodie Van Wagenen, a déclaré lundi que l’équipe avait été informée samedi soir que Cespedes avait chuté violemment à son ranch situé à Port St. Lucie, en Floride. Le complexe d’entraînement printanier des Mets se trouve d’ailleurs à cet endroit.

Van Wagenen a ajouté que Cespedes avait assuré les Mets qu’il n’était pas tombé d’un cheval et qu’il était trop tôt pour spéculer d’une durée de guérison et de retour au jeu. Le voltigeur des Mets était à New York, à «l’Hospital for Special Surgery», afin d’être examiné.

Mike Fitzpatrick, The Associated Press