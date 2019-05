Les Bruins tiendront un entraînement intra-équipe pour garder la forme

BOSTON — Les Bruins de Boston estiment avoir trouvé une façon de rester en forme en vue de la finale de la Coupe Stanley, même s’ils doivent patienter pendant 10 jours.

Les champions en titre de l’Association Est tiendront un entraînement intra-équipe public jeudi soir et l’entraîneur-chef, Bruce Cassidy, affirme qu’il tentera de maintenir un calendrier régulier afin que les joueurs reviennent à leur routine avant d’amorcer la finale, lundi.

«Nous avions quelques idées à partager. Nous nous sommes arrêtés sur celle-ci, a mentionné Cassidy, mardi, cinq jours après que les Bruins eurent balayé les Hurricanes de la Caroline en finale d’Association Est. Nous avons tenu plusieurs bons entraînements, mais celui-ci sera légèrement différent.»

Les Bruins ont eu besoin de sept parties pour éliminer les Maple Leafs de Toronto en première ronde des séries et ils n’ont eu qu’une journée de congé avant d’amorcer la ronde suivante, contre les Blue Jackets de Columbus. La formation de Boston a ensuite battu ses adversaires en six matchs et elle avait eu deux jours de repos avant de commencer son duel face aux Hurricanes.

La finale de l’Est s’est toutefois conclue jeudi et les Bruins n’ont pas encore pu se préparer contre un adversaire en particulier. Pendant ce temps, les Blues de St. Louis ont pris les devants 3-2 dans la finale de l’Association Ouest contre les Sharks de San Jose et la sixième rencontre aura lieu mardi soir.

«Si les Blues gagnent, nous pourrons au moins commencer à nous préparer sur les unités spéciales, a indiqué Cassidy. Si ce n’est pas le cas, nous allons repasser les jeux de base en revue.»

Cassidy a fait savoir la semaine dernière qu’il allait s’informer auprès d’autres équipes sur la façon de gérer les longues pauses. Parmi celles-ci, il y aura les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui bénéficient régulièrement d’une semaine de congé avant d’amorcer les séries en plus de devoir composer avec une pause de deux semaines avant le Super Bowl.

L’entraîneur-chef a ajouté mardi qu’il a discuté avec toutes les formations de la ville de Boston ainsi que certains joueurs des Bruins des années 2011 et 2013, qui avaient accédé à la finale de la Coupe Stanley. Cassidy a aussi parlé à d’autres entraîneurs de la LNH, mais il a refusé de partager leurs conseils.

«Nous allons garder ce que nous croyons être utile pour nous et nous allons partir de là, a déclaré Cassidy, acquiesçant qu’une série quatre de sept ne demande pas la même préparation que le Super Bowl. Lors du premier match, nous voulons être bons et à point. Nous ne voulons pas être en retard et nous voulons gagner. Mais il faut dire que nous avons un peu plus de luxe que lorsqu’il s’agit d’un seul match pour déterminer ton sort en séries.»

L’entraînement public sera constitué de deux périodes de 25 minutes et il y aura deux arbitres sur la patinoire. Certains règlements seront toutefois ignorés pour que tous les joueurs restent en santé.

Cassidy a dit qu’il allait peut-être créer des situations à quatre contre quatre et aussi des potentielles situations à six contre cinq, comme quand les entraîneurs retirent leur gardien en fin de partie. Les joueurs, incluant le gardien Tuukka Rask, décideront combien de temps ils veulent jouer.

L’équipe gagnante va recevoir un prix non dévoilé.

«Les joueurs vont mettre quelque chose en jeu, a mentionné Cassidy. Je devrai en discuter avec eux. Je crois que c’est important. Le prix pourrait être très minime ou peu importe ce qu’ils voudront bien décider.»

Outre cette mystérieuse récompense, Cassidy a dit qu’il serait simplement heureux si tous les joueurs terminent l’entraînement sans blessure. Ce ne sera pas différent d’un entraînement régulier, alors que les joueurs savent qu’ils ne doivent pas plaquer leurs coéquipiers, mais comme l’enjeu est élevé, il leur en fera part.

«Ce n’est pas un concours pour savoir quel joueur est le plus physique. C’est simplement de se battre pour les rondelles et de jouer avec un bon rythme, a-t-il souligné. Je crois que nous sommes assez intelligents. C’est le message que je veux transmettre à nos jeunes joueurs. Nous faisons cet entraînement pour une raison, mais cette raison n’est pas de blesser qui que ce soit.»

Les partisans pourront se procurer des billets et tout l’argent sera remis à la Fondation des Bruins de Boston.

Jimmy Golen, The Associated Press