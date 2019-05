Pour Lance Stroll, le Grand Prix de Monaco demeure un événement spécial

Dans un peu plus de deux semaines, Lance Stroll retournera dans ses terres pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada. En attendant, il reste une étape dans le calendrier. Une étape prestigieuse, le Grand Prix de Monaco, mais combien difficile à cause des particularités du circuit urbain monégasque.

À la veille des premiers essais, qui auront lieu jeudi — puisque les pilotes ont toujours congé à Monaco le vendredi — le pilote de l’écurie Racing Point a fait part de son affection pour cet événement.

«Le week-end à Monaco est toujours gigantesque. Lorsque vous pensez à la Formule 1, vous pensez aussi à Monaco parce qu’il s’agit d’un événement tellement spécial. Il y a tellement d’histoire et l’engouement dans la ville génère une atmosphère extraordinaire. On essaie de traiter cette course comme n’importe quelle autre, mais tout est un peu différent à Monaco — les garages, l’horaire, la logistique», a déclaré Stroll.

«En ce qui a trait à la conduite, il s’agit de l’un des plus grands défis de l’année, ajoute le Québécois. Il n’y a pas de place pour les erreurs parce que les murets sont tellement rapprochés. Le circuit s’améliore après chaque session et vous devez accroître vitesse jusqu’aux qualifications. Il n’y a pas de doute qu’il s’agit de la séance de qualification la plus importante de la saison parce que dépasser, le dimanche, est vraiment difficile.»

Malgré des résultats peu reluisants en Espagne lors de la dernière course il y a deux semaines, Stroll se dit positif en vue du rendez-vous à Monaco et des suivants.

«Même si nous n’avons pas eu les résultats que nous recherchions en Espagne, le travail que nous avons fait durant le week-end et lors des tests a été utile. Nous en avons appris beaucoup au sujet de la voiture, au sujet des mises à jour, et où nous pouvons obtenir des performances. Ce sera intéressant de voir ce que nous allons faire à Monaco parce que c’est un circuit unique. Je suis optimiste en vue des prochaines courses parce que je pense que ça va nous donner une opportunité de montrer notre vrai potentiel.»

Après cinq courses en 2019, Stroll s’est classé dans les points en deux occasions grâce à des neuvièmes places en Australie, lors de la première course de la saison, et en Azerbaïdjan, à la fin d’avril.

Son coéquipier Sergio Perez, a récolté des points lors de trois des cinq courses, soit à Bahreïn, en Chine et en Azerbaïdjan.