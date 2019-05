Raptors de Toronto: des signes encourageants des joueurs de soutien

MILWAUKEE — Tôt au deuxième quart, mardi, Serge Ibaka a saisi un rebond avant de signer un dunk percutant, s’accrochant ensuite quelques instants au panier.

C’était une frappe annonciatrice de sa soirée: réserviste, il a obtenu 17 points et 13 rebonds, aidant les Raptors de Toronto à créer l’impasse 2-2 en finale de l’Est, contre les Bucks de Milwaukee.

Lors des séries en cours, on a souvent noté le manque de rendement des joueurs de soutien du club torontois. Mais pendant ce match où Kawhi Leonard peinait à se déplacer, et où Pascal Siakan avait lui aussi des ennuis, la deuxième unité a été brillante.

Était-ce en partie une question de fierté?

«Oh oui, il faut le prendre personnel, a confié le Congolais. Nous sommes ici pour une raison. Et quand il y a quelques matches où nous ne jouons pas à notre goût, où notre jeu n’aide pas vraiment l’équipe, on prend ça personnel. Tout le monde.

«Le lendemain on regarde du vidéo, on reste plus longtemps à l’entraînement, on prend plus de tirs. On essaie de rebondir et de faire mieux, comme mardi.»

Victorieux 120-102, les Raptors ont fait de la série un deux de trois, avec le prochain match jeudi soir, au Fiserv Forum. Ibaka a dit que mardi, l’équipe a livré le meilleur effort global depuis le début des séries.

«Il faut que les réservistes amènent de l’énergie et de l’intensité en défense, a dit Ibaka, 29 ans. Il faut aussi marquer des points pour aider les partants.»

Les Raptors ont ravi le ‘momentum’ aux Bucks, même si Leonard se déplaçait parfois comme un vieillard, dans le match numéro quatre. La saison dernière, il a été limité à neuf matches en raison d’une blessure au quadriceps droit.

Pour lui et la plupart des joueurs, la journée de mercredi a été consacrée au repos, après que le club soit arrivé à Milwaukee.

«Quelques gars ont reçu des soins et d’autres ont pris quelques tirs pour rester actifs, mais c’était surtout une journée pour récupérer, a dit l’entraîneur des Raptors, Nick Nurse. Nous savons qu’il y a une tâche difficile qui nous attend, et ça va prendre l’énergie renouvelée de tout le monde pour faire le travail.»

Norm Powell a fourni 18 points mardi, et Fred VanVleet 13. Des contributions qui ont été les bienvenues, en soutien à Leonard, Siakam et Kyle Lowry.

«Je pense que nous jouons tous l’un pour l’autre, a dit Powell. Nous restons confiants envers tous et chacun.»