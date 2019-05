Cano et McNeil s’ajoutent à la liste des blessés des Mets de New York

NEW YORK — Les Mets de New York ont ajouté les noms des joueurs d’avant-champ Robinson Cano et Jeff McNeil à la liste des blessés pour 10 jours.

Le gérant Mickey Callaway en a fait l’annonce jeudi, avant le dernier match de la série de quatre contre les Nationals de Washington.

Cano souffre d’une élongation aux ischio-jambiers gauches subie mercredi en tentant de devancer le relais sur un roulant à l’avant-champ. Un test d’imagerie par résonance magnétique a confirmé la blessure.

McNeil est aussi blessé aux ischio-jambiers gauches, blessure subie en tentant de voler un but mardi. L’équipe ne lui a pas fait subir de plus amples tests et son inscription sur la liste des blessés a été faite de manière préventive, a indiqué Callaway.

Luis Guillorme et Ryan O’Rourke ont été rappelé du club-école AAA de Syracuse pour les remplacer.

The Associated Press