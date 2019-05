Un but sur balles avec les buts remplis donne la victoire aux Yankees

BALTIMORE — Mychal Givens a accordé un but sur balles à Aaron Hicks avec les buts remplis en neuvième, permettant aux Yankees de New York de l’emporter 6-5 aux dépens des Orioles de Baltimore et de balayer leur série de quatre rencontres.

Clint Frazier et Luke Voit ont frappé des circuits pour les Yankees, portant le total de longues balles à 13 pour les Bombardiers du Bronx dans cette série. Les Yankees ont frappé 35 circuits et ont une fiche de 10-2 contre les Orioles cette saison. Ils les ont dominés 86-50 au pointage.

Tirant de l’arrière 5-1 en huitième, les Orioles ont orchestré une surprenante remontée. Après deux buts sur balles et un simple d’un point de Trey Mancini, Tommy Kahnle (2-0) s’est amené de l’enclos. Renato Nunez a créé l’égalité avec un circuit de trois points.

Profitant d’un congé en début de duel, Gleyber Torres et Gary Sanchez ont été mis à profit après que Givens (0-2) eut retiré les deux premiers frappeurs de la neuvième sur des prises. Torres soutiré un but sur balles avant que Sanchez ne frappe un simple. Puis, Givens a donné un autre but sur balles, à D.J. LeMahieu, pour remplir les coussins.

Après avoir servi trois balles à Hicks, Givens a obtenu deux prises avant de rater complètement son sixième lancer, poussant Torres au marbre.

«C’est certain que vous préférez les avoir dans votre formation de départ, mais de pouvoir les insérer en cours de match est bien aussi, a déclaré Aaron Boone, le gérant des Yankees, au sujet de Torres et Sanchez. Ils étaient prêts et quand le moment est venu, ils ont eu de bonnes présences au bâton.»

«Je souhaitais porter le grand coup, mais dans certaines situations, il faut garder son calme et faire ce qu’il faut pour aider l’équipe», a pour sa part indiqué Hicks.

Zack Britton a muselé l’attaque des Orioles en neuvième pour son deuxième sauvetage.

Les Orioles ont maintenant la pire fiche des Majeures — 15-35 — après avoir perdu six matchs d’affilée. Ils ont aussi la pire fiche à domicile: 6-19.

«Nous en sommes au point d’évaluer les éléments que nous avons sous la main, a expliqué le gérant des Orioles, Brandon Hyde. La prochaine étape sera de trouver une façon de gagner, surtout les matchs serrés.»

Le partant des Yankees Masahiro Tanaka a alloué un point sur cinq coups sûrs en six manches. Pour une deuxième sortie consécutive, il a été atteint par une flèche, cette fois par Rio Ruiz, en deuxième. Il s’est rapidement relevé pour lancer au premier, mais son relais hors cible a procuré un point aux locaux.

Les Yankees étaient toutefois plus inquiets de son état de santé. Il n’est pas clair si Tanaka a été atteint au poignet ou à la poitrine ou encore si la balle a frappé son gant. Mais après quelques lancers, il a pu reprendre l’action.

David Ginsburg, The Associated Press