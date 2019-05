Brad Marchand se paye une frayeur lors d’un match simulé des Bruins

BOSTON — Le meilleur marqueur des Bruins de Boston Brad Marchand est revenu au jeu sans rater une seule présence après avoir semblé se blesser à la main gauche lors d’un match simulé à quelques jours du début de la finale de la Coupe Stanley.

Marchand est entré en contact avec Connor Clifton devant le filet et «s’est coincé son… Je ne sais pas ce qu’il s’est coincé», a dit l’entraîneur-chef Bruce Cassidy.

«Le risque de blessures était notre plus grande inquiétude ce soir. Ce sera la même chose samedi quand nous tiendrons un entraînement régulier, puis dimanche, a ajouté Cassidy. (Marchand) est correct.»

Les Bruins auront eu 10 jours de congé entre leur dernier match en finale de l’Association de l’Est, quand ils ont balayé les Hurricanes de la Caroline, et le début de la grande finale face aux Blues de St. Louis, à compter de lundi, à Boston. Dans l’objectif de garder un peu la forme, l’équipe avait organisé un match simulé devant public.

«C’était bien d’aller sur la patinoire et nous avons apprécié l’appui de la foule, a dit l’attaquant David Pastrnak. Ça commence à être vrai.»

Les billets ont été vendus au coût de 20 $ US et le TD Garden affichait complet alors que 17 565 partisans se sont déplacés. Les profits seront remis à la fondation des Bruins.

Les spectateurs ont scandé le traditionnel «Let’s Go Bruins» et avaient ajouté «Nous voulons la coupe» («We Want the Cup») à leur répertoire. Ils ont offert une ovation à Patrice Bergeron quand il a dévié une rondelle entre ses jambes lors d’un exercice à six contre cinq.

Le capitaine Zdeno Chara et Bergeron, l’un de ses adjoints, ont remercié la foule après l’entraînement.

Marchand a semblé se faire mal à la main gauche vers la fin de la première demie de 25 minutes. Il semblait incommodé par la douleur sur le banc, mais a sauté sur la glace pour sa présence suivante.

Cassidy avait dit qu’il allait laisser les joueurs choisir leur utilisation lors de cet événement.

Le gardien Tuukka Rask a disputé seulement une demie. Chara, qui avait raté le match décisif de la finale de l’Est en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée, a disputé toute la rencontre. David Krejci était enrhumé à son arrivée à l’aréna et il a été renvoyé chez lui. Il devrait être rétabli d’ici lundi, a dit Cassidy.

Jimmy Golen, The Associated Press