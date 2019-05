Zakarin met la main sur la 13e étape; Polanc toujours en rose au Giro

CERESOLE REALE, Italie — Le Russe Ilnur Zakarin a gagné la 13e étape du Tour d’Italie à l’issue d’une attaque en solo de la première fin de course en montagne de la compétition.

Jan Polanc a de son cpoté conservé le maillot rose de meneur.

Zakarin (Katusha Alpecin) a eu besoin de plus de cinq heures et demie pour compléter l’étape de 196 km entre Pinerolo et Ceresole Reale, près de Turin. Il s’agit de la troisième victoire d’étape en grand tour pour Zakarin, qui avait enlevé une étape du Giro 2015 et une autre au Tour de France 2016.

Le tracé comprenait trois importantes ascensions, dont une éreintante menant à Ceresole Reale, où des bancs de neige bordaient la route.

Parti en échappée avec Mikel Nieve, Zakarin s’est détaché dans les derniers kilomètres. Nieve a franchi le fil d’arrivée 35 secondes derrière lui. Mikel Landa a terminé troisième, 1:20 derrière.

Favoris pour remporter la compétition, Primoz Roglic et Vincenzo Nibali ont terminé septième et huitième, à plus de trois minutes du vainqueur, mais plus de deux minutes devant Polanc, 15e, qui a pris la tête du classement jeudi.

Au classement général, Polanc mène maintenant par 2:25 sur Roglic. Zakarin est troisième à 2:56. Nibali est cinquième, à 4:09. Au quatrième rang se trouve Bauke Mollema, à 3:06

La 14e étape sera aussi une étape de montagnes, avec cinq ascensions et une autre finde course en montée, longue de 131 km entre Saint-Vincent et Courmayeur.

La course prendra fin le 2 juin, à Vérone.