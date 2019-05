Un sixième gain en sept matches pour les Mets, 4-3 devant les Tigers

NEW YORK — Tigers 3 Mets 4

Adeiny Hechavarria a transformé un déficit en avance grâce à un circuit de trois points, guidant les Mets de New York vers un gain de 4-3 face aux Tigers de Detroit.

Ce n’était que sa deuxième longue balle de la saison, mais le circuit au champ opposé a porté le score au compte final, en quatrième.

Il y avait des coureurs aux extrémités quand Edwin Diaz a complété un 13e sauvetage. Les Mets ont perdu une seule fois à leurs sept derniers matches.

White Sox 0 Twins 7

Jake Odorizzi a alloué un coup sûr en cinq manches et un tiers, Eddie Rosario et Max Kepler ont tous les deux cogné un circuit de trois points et les Twins du Minnesota ont complété le balayage des White Sox de Chicago en l’emportant 7-0.

Odorizzi (7-2) a remporté une septième décision consécutive et n’a pas alloué de point à l’adversaire pour la cinquième fois à ses six derniers départs. Quatre releveurs des Twins se sont succédé pour conserver le pointage nul.

Les Twins ont remporté 11 de leurs 12 derniers duels.

Phillies 1 Brewers 9

Brandon Woodruff a concédé un circuit en solo mais a par la suite été parfait en un peu plus de huit manches, Christian Yelich a cogné son 21e circuit et les Brewers de Milwaukee ont claqué cinq longues balles pour défaire les Phillies de Philadelphie 9-1.

Woodruff (7-1) a retiré les 15 premiers frappeurs avant qu’Andrew Knapp amorce la sixième manche avec son premier circuit de la saison.

Ben Gamel a envoyé la balle dans les gradins à deux reprises du côté des Brewers. Hernan Perez et Yasmani Grandal ont également étiré les bras.

Marlins 6 Nationals 9

Howie Kendrick a claqué sa huitième longue balle depuis le début de la campagne, en plus de récolter trois coups sûrs et trois points produits, et les Nationals de Washington ont battu les Marlins de Miami 9-6.

Brian Dozier a frappé un double lors de la remontée de quatre points des Nationals en troisième manche, la dernière de Caleb Smith au monticule. Il s’agissait de sa plus courte sortie de la saison.

Erick Fedde (1-0) n’a concédé aucun point à l’adversaire en cinq manches, à son deuxième départ.

Dodgers 11 Pirates 7

Justin Turner a frappé cinq coups sûrs après une journée de repos, Joc Pederson a cogné une longue balle lors d’une sixième manche de six points et les Dodgers de Los Angeles ont vaincu les Pirates de Pittsburgh 11-7 pour compléter un balayage de trois matchs.

Matt Beaty a récolté quatre points produits et Corey Seager a produit deux points pour les Dodgers. Kenta Maeda (6-2) a concédé trois points aux Pirates en cinq manches à son retour dans la formation.

Le club de Los Angeles a remporté neuf de ses 11 derniers affrontements.

Reds 10 Cubs 2

Nick Senzel a frappé trois coups sûrs, a croisé le marbre à quatre reprises et a stoppé un joueur au marbre pour aider Tanner Roark et les Reds de Cincinnati à battre les Cubs de Chicago 10-2.

Menés par Senzel, les premiers frappeurs de l’alignement des Reds ont amassé sept des 17 coups sûrs de l’équipe. Joey Votto a frappé deux simples et Eugenio Suarez a terminé avec deux coups sûrs et trois points produits.

Roark (4-3) a également muselé les Cubs durant cinq manches.

Red Sox 4 Astros 1

Rafael Devers a cogné un circuit aux dépens de Justin Verlander et les Red Sox de Boston ont tiré avantage de deux erreurs commises par les Astros de Houston pour l’emporter 4-1 et ainsi éviter un balayage.

Eduardo Rodriguez (5-3) a limité les Astros à un point et quatre coups sûrs en six manches. Il présente un dossier de 5-1 à ses huit derniers départs.

Les Astros n’ont encaissé que cinq revers à leurs 22 dernières rencontres.

Yankees 7 Royals 8 (10e manche)

Whit Merrifield a obtenu un rebond chanceux sur son simple pour mettre un terme au débat en 10e manche et propulser les Royals de Kansas City vers un gain de 8-7 aux dépens des Yankees de New York.

Les Royals ont récolté la victoire malgré qu’ils eurent bousillé une avance de six points.

Hunter Dozier et Jorge Soler ont frappé deux circuits consécutifs en cinquième manche et Martin Maldonado et Ryan O’Hearn ont également frappé des longues balles. C’était la première fois de la saison que les Royals cognaient quatre circuits.

Kevin McCarthy (2-1) a obtenu la victoire en muselant les Yankees en 10e manche.

La Presse canadienne