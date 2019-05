Les ex-Blues appuient le club du Missouri pour la finale de la Coupe Stanley

BOSTON — T.J. Oshie a vécu cinq exclusions rapides en séries avec les Blues de St. Louis, comme si l’éclosion de cette équipe n’allait jamais arriver.

Quatre ans après avoir été échangé, l’ailier des Capitals souhaite une coupe aux Blues afin de consoler leurs partisans.

«Ils ont mis beaucoup d’efforts dans ce club et ont eu le coeur brisé souvent, a déclaré Oshie, qui a gagné la coupe avec les Caps l’an dernier. Pour ces partisans, plusieurs membres du personnel qui ont pris soin de moi au cours des sept années que j’ai passées là-bas et pour certains joueurs qui sont toujours là et avec qui j’ai tissé des liens toujours serrés, j’aimerais les voir gagner.»

Oshie et plusieurs ex-membres de l’organisation souhaitent voir le club mettre la main sur la première coupe Stanley de son histoire. Y compris d’ex-membres de la direction qui ont contribué à bâtir cette équipe et qui sont fiers de voir les Blues répondre aux attentes.

«C’est tout simplement une bonne chose, a indiqué John Davidson, qui a été président des opérations hockey de la franchise. Cette ville le mérite. C’est une grande ville de sports. Il y a une grande tradition dans cette équipe. (…) Je suis heureux pour eux.»

Les Blues sont la plus vieille franchise de la LNH à ne pas avoir remporté la coupe Stanley. Seule la disette des Maple Leafs de Toronto, qui n’ont pas gagné depuis 1967 — quelques mois avant la première campagne des Blues — dure depuis plus longtemps. Scotty Bowman, l’entraîneur-chef des Blues lors de leur accession aux finales de 1968, 1969 et 1970, se sent toujours lié à cette équipe, lui dont la femme vient du sud de l’Illinois. Il l’a rencontrée à St. Louis, mais il partage des liens avec l’entraîneur adjoint Larry Robinson et d’autres membres de l’organisation.

Cela fait plusieurs dizaines d’années que Bowman ne fait plus partie des Blues. Martin Brodeur a quant à lui été adjoint au directeur général de l’équipe ces trois dernières campagnes, en plus d’avoir été conseiller spécial au d.g. Doug Armstrong avant cela. Le gardien étoile a également terminé sa carrière à St. Louis.

Il habite toujours la ville, même s’il travaille pour les Devils du New Jersey, puisque son fils de neuf ans y fréquente l’école, en plus d’y jouer au hockey. Il n’ira pas jusqu’à assister aux matchs, mais il a hâte de voir la fièvre de cette finale gagner la ville.

«Cette ville est folle de ses Blues depuis longtemps, 49 en fait, a dit Brodeur. Les gens avec qui j’ai travaillé au sein de cette organisation m’ont beaucoup aidé à apprendre. Je suis très heureux pour eux et pour les gens de St. Louis.»

Davidson, qui était à St. Louis de 2006 à 2012 et est maintenant président des Rangers de New York, est très heureux pour l’ex-directeur général Larry Pleau, avec l’équipe depuis 1997. Davidson a embauché Armstrong pour remplacer Pleau, qui est maintenant conseiller de l’organisation. Il a eu un important mot à dire sur l’arrivée des joueurs qui constituent maintenant le noyau des Blues.

C’est ce genre de succès qu’envisageait Davidson quand l’équipe a repêché Alex Pietrangelo avec le quatrième choix au total en 2008.

«Nous l’avons retourné dans le hockey junior deux fois, rappelle Davidson. C’était un choix difficile à l’époque, mais c’était la meilleure chose pour lui. De le voir devenir capitaine et de la façon dont il joue, c’est exceptionnel.»

Davidson n’avait par contre jamais imaginé que c’est le gardien Jordan Binnington qui défendrait le filet de l’équipe en finale.

«Je ne crois pas que les Bleus savaient qu’il allait être aussi bon, mais heureusement pour lui, il l’est.»

Mais les Blues n’ont pas toujours eu l’air d’aspirants cette saison. Ils ont amorcé la saison avec une fiche de 7-9-3, qui a coûté le poste de l’entraîneur-chef Mike Yeo. Craig Berube l’a remplacé. L’entraîneur par intérim a mené cette équipe qui était dernière du circuit Bettman le 3 janvier à quatre victoires de la coupe.

«Ce serait vraiment bien que cette histoire se termine par une conquête de la coupe Stanley, a conclu Oshie. Ils ont surmonté beaucoup d’adversité et se sont serré les coudes pour s’en sortir.»

Stephen Whyno, The Associated Press