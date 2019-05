Chirinos blanchit les Jays pendant 5 manches; les Rays l’emportent 8-3

ST. PETERSBURG, Fla. — Yonny Chirinos a été retiré du match après cinq manches au cours desquelles il n’a pas accordé de coup sûr aux Blue Jays de Toronto, qui se sont inclinés 8-3 devant les Rays de Tampa Bay.

Chirinos (6-1) a participé à son 11e match et effectué son cinquième départ de la saison. Oliver Drake l’a remplacé en début de sixième et a accordé un simple au premier frappeur Luke Maile.

«Ce ne fut pas une décision difficile à prendre, a insisté le gérant des Rays, Kevin Cash. Nous priorisons la santé des joueurs et allons être responsables avec eux.

«J’ai réalisé que c’était un match sans point ni coup sûr quand les partisans ont commencé à huer après que Drake eut accordé un coup sûr», a-t-il ajouté.

En plus de ses départs, Chirinos est souvent utilisé pour seconder les ouvreurs et il lance en moyenne cinq manches par sortie. Il a retiré sept frappeurs sur des prises et n’a permis que deux buts sur balles en 69 lancers, un de moins que sa limite imposée par Cash.

«J’ai toujours été plus à l’aise comme partant, a dit Chirinos par le biais d’un interprète. Mais l’équipe me fait confiance pour venir en relève et je dois me préparer de la sorte.»

Cinq releveurs des Rays ont complété le travail, allouant quatre coups sûrs seulement.

Austin Meadows a frappé un circuit et produit trois points pour les Rays, qui demeurent deux matchs derrière les Yankees de New York et le premier rang dans l’Est de l’Américaine.

Aaron Sanchez (4-4) n’a permis qu’un point sur six coups sûrs en trois manches. Il a dû quitter la rencontre en raison d’un ongle brisé au majeur de la main droite. Souvent blessé, le droitier avait quitté son départ du 17 mai en raison d’une ampoule au même doigt.

«J’espère que ce n’est rien de très sérieux, a dit Sanchez. Bien sûr que ça m’a affecté aujourd’hui. Je n’arrivais pas à bien tenir la balle, mais je ne crois pas que ce sera un problème majeur.»

Jacob Waguespack est venu le remplacer. À ses débuts dans les Majeures, il a cédé trois points sur trois coups en quatre manches. Il a obtenu sept retraits au bâton.

Il s’agit d’une 19e défaite des Jays à leurs 26 derniers matchs.

Jonathan Davis, son premier en carrière, et Freddy Galvis ont frappé des circuits dans une cause perdante.

Les Rays ont rendu un bel hommage au gérant des Jays, Charlie Montoyo, qui faisait partie du personnel d’instructeurs du gérant Kevin Cash au cours des quatre dernières saisons.

Mark Didtler, The Associated Press