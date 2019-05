Garcia cogne un circuit intérieur et les Rays battent les Blue Jays 3-1

ST. PETERSBURG, Fla. — Avisail Garcia a cogné un circuit intérieur quand le voltigeur Randal Grichuk a perdu de vue un haut ballon et les Rays de Tampa Bay ont battu les Blue Jays de Toronto 3-1, mardi, devant la plus petite foule de leur histoire au Tropicana Field.

Seulement 5786 spectateurs ont assisté au match. L’ancien record était de 6509, le 5 septembre 2017, quand les météorologues anticipaient le passage d’un ouragan.

Alors que les Rays menaient 1-0 en troisième manche, Garcia a cogné un haut ballon au champ droit. Grichuk a perdu la balle de vue et elle est tombée derrière lui, rebondissant jusqu’à la clôture. Grichuk n’a pas paru particulièrement pressé d’aller la récupérer et Garcia en a profité pour faire le tour des sentiers.

Il s’agissait pour Garcia d’un premier circuit à l’intérieur du stade en carrière et de son 10e circuit de la saison. Austin Meadows a ajouté sa 12e claque de quatre buts en septième pour les Rays.

Ryne Stanek a commencé le match au monticule pour les Rays et a oeuvré pendant deux manches. Ryan Yarbrough (4-1) a pris la relève et a accordé deux coups sûrs et un but sur balles en trois manches et deux tiers.

Chaz Roe et Emilio Pagan ont fait le pont jusqu’à Diego Castillo, qui a été crédité d’un sixième sauvetage même s’il a accordé un ballon-sacrifice à Brandon Drury.

Du côté des Blue Jays, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs, Clayton Richard (0-1) a accordé deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches.

La Presse canadienne