Le gardien Anders Nilsson prolonge de deux ans son séjour avec les Sénateurs

OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa ont octroyé une prolongation de contrat de deux ans au gardien de but Anders Nilsson.

L’entente lui permettra d’empocher en moyenne 2,6 millions $US par saison (2,8 millions $ en 2019-20, et 2,4 millions $ en 2020-21).

Nilsson, qui est âgé de 29 ans, a été acquis des Canucks de Vancouver en janvier dernier, et il s’est établi dans le rôle de gardien réserviste derrière Craig Anderson.

Le Suédois de six pieds et six pouces a présenté une fiche de 11-11-0 avec une moyenne de buts alloués de 2,90, un taux d’efficacité de 91,4 pour cent et deux jeux blancs avec les Sénateurs.

En carrière, il a compilé un dossier de 50-65-13 avec une moyenne de 3,07, un taux d’efficacité de 90,7 pour cent et six jeux blancs en 141 rencontres avec les Islanders de New York, les Oilers d’Edmonton, les Blues de St. Louis, les Sabres de Buffalo, les Canucks et les Sénateurs.

Nilsson a été sélectionné en troisième ronde, 62e au total, par les Islanders lors du repêchage de la LNH en 2009.

La Presse canadienne