Lindberg se veut un test sur tous les fronts pour Marie-Ève Dicaire

MONTRÉAL — Marie-Ève Dicaire tient promesse: elle veut affronter les meilleures. Pour sa deuxième défense de titre, elle se frottera à la deuxième aspirante de l’organisation, Maria Lindberg. Un test qui ne sera pas seulement sur le ring pour la boxeuse de Terrebonne.

Dicaire (15-0) affrontera Lindberg (17-4-2, 9 K.-O.) le 28 juin prochain, au Casino de Montréal. La Suédoise est de 10 ans l’aînée de la Québécoise de 32 ans, mais son expérience sur le ring n’est que de 20 rounds de plus que la championne des super-mi-moyennes de l’International Boxing Federation (IBF).

Dans une vidéo transmise à GYM pour cette conférence de presse, Lindberg est apparue très confiante, soulignant notamment que ce combat sera un affrontement de deux styles: le sien, agressif, et celui de Dicaire, passif.

«Elle passe son temps à tourner autour de ses adversaires», a affirmé Lindberg.

«Les deux autres ont aussi dit ça avant les derniers combats, a fait remarquer Dicaire au sujet de Chris Namus et Mikaela Lauren. Lindberg met une pression continuelle, elle va être dans ma bulle du début à la fin du combat. Moi, ça me donne des ouvertures. Quand une personne est très active comme elle, je sais qu’elle se compromet et je saisis ces opportunités. C’est ce que je fais le mieux. Je pense que ce sera très avantageux pour moi.»

Dicaire note par ailleurs qu’elle a beaucoup appris face à Namus et Lauren, et qu’elle sera une adversaire encore plus redoutable pour Lindberg.

«J’ai appris à rester calme, peu importe dans quelle situation je me trouve. Auparavant, quand je tirais de l’arrière sur la carte des juges, quand je recevais un mauvais coup, j’avais tendance à perdre la tête — mon côté analytique. J’ai prouvé contre Namus que je pouvais partir en retard, et contre Lauren, que je pouvais être fendue depuis le deuxième round et quand même l’emporter. Ça me donne beaucoup de confiance pour la suite des choses.»

L’autre test de Dicaire se trouvera du côté de la billetterie.

Ce n’est pas anodin que le Groupe Yvon Michel ait choisi de tenir ce championnat du monde dans une plus petite salle. C’est que le promoteur montréalais a été approché par Indigo afin de mousser Dicaire pour la télé à la carte. Afin de ne pas diviser ses énergies, le groupe a consciemment choisi une salle plus petite.

«On a voulu couper la poire en deux. On sait que ce ne sera pas compliqué de vendre des billets au Casino. Si nous étions allés à l’extérieur, comme au Centre Vidéotron par exemple, nous aurions dû à la fois dépenser de l’énergie à vendre des billets et vendre la télé à la carte, a expliqué Yvon Michel, président de GYM. Indigo nous mettait de la pression: ils voulaient vraiment lancer Marie-Ève à la télé à la carte. On a donc décidé d’aller dans un endroit où nous étions à l’aise de vendre des billets pour mettre tous nos efforts sur la vente du gala à la télé.

«Ça va donner une bonne indication de la valeur de Marie-Ève, entre sa popularité et sa capacité à vendre des billets, a-t-il ajouté. Si c’est positif, c’est signe qu’elle sera prête à être la tête d’affiche dans un gala au Centre Vidéotron.»

«C’est immense que ce soit à Indigo, a dit la principale intéressée. Je sais que GYM me fait confiance, mais dans ce cas-ci c’est particulier, car c’est Indigo qui a approché GYM. Ils en ont vu d’autres et ils décident de me faire confiance, c’est immense.

«Mes plus beaux souvenirs de boxe, ce sont des galas comme Hilton-Ouellet, que nous regardions trois ou quatre familles ensemble, tous réunis au même endroit. Maintenant, c’est moi qui en serai la tête d’affiche. J’espère qu’un jour des boxeurs pourront dire qu’ils ont décidé de pratiquer ce sport en me voyant à la télé à la carte.»

Dicaire prend aussi un risque financier en acceptant ce défi, puisque la vente de billets est limitée à quelque 800 places au Cabaret du Casino. Elle touchera par contre une part des ventes à la télé à la carte.

«Moi, je boxe par passion, a-t-elle conclu. C’est certain que je suis heureuse de pouvoir en vivre et que je suis contente de toucher le chèque après mon combat, mais je ne m’implique pas dans les négociations. Je laisse ça à mon équipe.»

Afin de mousser les ventes de l’événement, GYM a prévu toute une demi-finale, alors que le boxeur mi-moyen Mikaël Zewski (32-1, 22 K.-O.) défendra son titre international du World Boxing Council (WBC) face au Mexicain Abner Lopez (27-9-1, 23 K.-O.). Le titre nord-américain de l’IBF et celui de la North American Boxing Organization (NABO) seront également à l’enjeu.

En tout, GYM prévoit huit combats dans cette soirée.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne