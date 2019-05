Blessures sportives au Québec: plus d’un million de consultations médicales par an

MONTRÉAL — Le sport est bénéfique pour la santé — mais il est aussi la cause de nombreuses blessures. Plus d’un million de Québécois chaque année qui se sont blessés en exerçant une activité sportive ont dû consulter un professionnel de la santé, rapporte l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Sur ce nombre, plus de 300 000 personnes ont dû voir un médecin pour une blessure jugée sévère. Celles-ci représentaient plus d’une blessure sur quatre (28 pour cent).

L’INSPQ a mené cette vaste enquête d’avril 2015 à juillet 2016 auprès d’un échantillon de plus de 9000 répondants québécois âgés de 6 à 74 ans.

Cette «photo instantanée» du Québec a permis de brosser un portrait complet de ces blessures dans la population, lors d’une année précise. Ce portrait a été dévoilé jeudi.

Son but? Constater quels sont les sports les plus à risque de causer des blessures, la nature de celles-ci, et ultimement, mieux diriger les efforts de prévention.

Au cours de l’année mise sous la loupe, un peu plus de 15 pour cent des répondants ont rapporté au moins une blessure qui nécessitait la consultation d’un professionnel de la santé — sévères et moins sévères. Cela représente environ 1,2 million de Québécois.

Sans grande surprise, les activités jugées plus à risque impliquent davantage les sports où les contacts physiques sont fréquents, comme les sports de combat, le football et le hockey sur glace, ainsi que ceux de nature acrobatique comme la gymnastique et le cheerleading.

Les professionnels de la santé ont le plus souvent été appelés à traiter les inflammations ligamentaires (50,9 pour cent), les fractures (12,2 pour cent), les claquages musculaires (12,3 pour cent) et les commotions ou autres traumatismes cérébraux (5,8 pour cent).

Les hommes, et les jeunes de 12 à 24 ans des deux sexes, ont été jugés comme les plus à risque de blessures.

Après avoir fait tous ces constats, l’INSPQ souligne l’importance de demeurer actif et de faire du sport tout au long de sa vie.

Pour éviter les blessures sportives, il est ainsi recommandé de varier les activités afin de diminuer les risques de blessures et de surentraînement. Il est aussi suggéré de ne pas augmenter trop rapidement le rythme et la charge d’entraînement, et de s’assurer que son programme est adapté à sa condition physique.

Stéphanie Marin, La Presse canadienne