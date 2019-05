Meadows produit 4 points dans un gain écrasant des Rays face aux Twins, 14-3

ST. PETERSBURG, Fla. — Austin Meadows a produit quatre points et les Rays de Tampa Bay ont pulvérisé les Twins du Minnesota 14-3, jeudi.

Les Rays sont invaincus à leurs six derniers matches.

Meadows a donné le coup d’envoi du festin offensif en cognant un double de trois points, en troisième.

Il a ajouté un simple d’un point à la manche suivante.

Les succès de Meadows reflètent ceux des Rays: tout d’abord, il a cumulé plus d’un coup sûr dans cinq matche de suite. Et au fil de la séquence victorieuse, il totalise trois doubles, trois circuits et 11 points produits.

Brandon Lowe a poussé trois coureurs au marbre – un avec un double, deux avec un simple.

Meadows et Lowe ont atteint le cap des 35 points produits.

Premier frappeur des siens, Avisail Garcia a fourni trois coups sûrs et trois points marqués.

Fêtant ses 22 ans, Christian Arroyo a connu un très bon match: deux coups sûrs, deux points produits et deux points marqués. Il a réussi un double de deux points.

Charlie Morton (7-0) est resté invaincu, allouant deux points et quatre coups sûrs, en sept manches. Il a retiré six frappeurs au bâton et n’a pas donné de but sur balles.

Martin Perez (7-2) a été victime de six points et six coups sûrs, en deux manches et deux tiers.

Vendredi, les Twins enverront au monticule Jose Berrios, tandis que les Rays vont démarrer le match avec un releveur.

La Presse canadienne